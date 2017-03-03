Home Attualità Uomini e Donne anticipazioni ultima registrazione Trono Classico nuove troniste: chi è Desirèe Popper

di Redazione 03/03/2017

Le anticipazioni riguardo l’ultima registrazione del Trono Classico non riguardano le liti tra Luca Onestini e Marco Cartasegna, bensì le due nuove troniste di Uomini e Donne: Rosa Perrotta e Desirèe Popper. Maria De Filippi e la Redazione di Uomini e Donne hanno deciso di movimentare UeD con questo colpo di teatro e le anticipazioni promettono scintille in studio. Conosciamo meglio una delle due, ovvero Desirèe Popper. Desirèe Popper ha 28 anni ed è alta 1,75: oltre ad essere una delle nuove troniste del Trono Classico di Uomini e Donne, la ragazza nata in Brasile non è nuova al mondo dello spettacolo. Prima di approdare nel programma di Maria De Filippi, è stata protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello ( dove peraltro si avvicinò molto ad Alessandro Calabrese) ed era in ballottaggio con Giulia Calcaterra per l’entrata all’Isola dei Famosi 2017. Vive a Roma da ben 9 anni e nella vita fa la modella e l’attrice. Si dedica anche alla moda, in quanto è stilista di costumi da bagno. Dopo la mancata partecipazione all’Isola dei Famosi 12, si rimette in gioco nel programma di Maria De Filippi per trovare l’amore. Parla correttamente italiano, inglese, portoghese, spagnolo e anche un po’ di turco. Come Rosa Perrotta, anche Desirèe Popper è molto legata alla sua famiglia. La nuova tronista di Uomini e Donne ha subito una brutta perdita ed è cresciuta coi nonni, perché il padre non è stato presente e appena è nata sua sorella, se ne è andata di casa venendo in Italia. Le anticipazioni riguardo l’ultima registrazione di UeD cerca un uomo maschio vero, che non si rifaccia le sopracciglia e che sia sicuro di sé, capace di proteggerla. La nuova protagonista del Trono Classico riuscirà nel suo intento?

