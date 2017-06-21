Uomini e Donne Gianni Sperti contro Claudio Sona: Sono stanco...
di Redazione
21/06/2017
Nuovi litigi in casa Uomini e Donne, Gianni Sperti contro Claudio Sona. Questa volta l’opinionista ha esortato il modello veronese, tanto che i loro rapporti ormai sono quasi arrivati ai ferri corti. Gianni Sperti ha dichiarato: “Sono stanco…”. Gianni Sperti contro Claudio Sona? Un nuovo litigio in casa Uomini e Donne per via dell’ultimo gossip che ha travolto Claudio Sona. Se ben ricordate nel corso delle settimane l’ex fidanzato del modello veronese, Juan, ha dichiarato che tra i due la storia continuava anche durante la sua permanenza nel trono gay. Secondo alcuni rumors del gossip italiano sembra anche che questa relazione sia durata in parallelo anche dopo l’arrivo di Mario Serpa. La scorsa settimana Claudio Sona, in occasione di un’intervista, ha preferito chiarire il disguido soprattutto con i fan, dichiarando di essere sempre stato sincero con loro ma soprattutto con l’ex Mario Serpa. Allora come mai Gianni Sperti ha decido di puntare il modello veronese? Sembrerebbe infatti che nonostante le dichiarazioni fatte da Claudio Sona, l’ex Juan sia in possesso di prove inconfutabili che proverebbero tutto quello che ha raccontato fino ad oggi. Gianni Sperti contro Claudio Sona? L’opinionista di Uomini e Donne crede fedelmente al tronista gay, anche se il gossip su questa presunta storia/tradimento ormai ha preso una piega inarrestabile. “Sono stanco… - dichiara Gianni Sperti -. È un epoca in cui tutti scrivono ciò che vogliono sui social contro e/o a favore, influenzando l’opinione pubblica, ma fate attenzione alla tastiera facile, un giorno potrebbe rendervi la vita difficile”.
