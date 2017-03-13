Uomini e Donne Gossil Soleil Sorge in esterna con Marco, nuovi scontri con Luca Onestini
di Redazione
13/03/2017
Uomini e Donne diventa sempre più interessante.... I riflettori del gossip restato però accesi su Soleil Sorge e Marco Cartasegna. Il nuovo tronista del programma di Maria De Filippi ha portato ancora una volta in esterna la corteggiatrice bionda. Il pubblico però si chiese se stanno per arrivare altri scontri con Luca Onestini... Ecco cos'è successo nello show di Mediaste.
Uomini e Donne gossip, Soleil Sorge a Luca Onestini: perché non posso farlo anche io?Le vicende riguardanti Soleil Sorge stanno riuscendo riuscendo ad appassionare sempre di più i fan di Uomini e Donne. Dopo la preventiva uscita di Sonia Lorenzini insieme a Manuele, il trono di Luca Onestini è piombato nel panico! Tutto è cominciato con le foto di Soleil pubblicate da un hacker, per continuare poi con un video hard che ha fatto nascere un dubbio collettivo: ma Soleil Sorge che strategia ha messo in atto? La corteggiatrice dopo l'esterna con Marco Cartasegna ha detto a Luca Onestini: “Finché non sei emotivamente pronto a uscire con una sola persona non vedo perché non posso farlo anche io?". Da questa dichiarazione però non è rimasta pietrificato solo Luca Onestini, ma anche la sua corteggiatrice Giulia che l'ha accusato di "star dietro" a una ragazza che cambia idea ogni cinque minuti.
Uomini e Donne Soleil Sorge, Marco Cartasegna usato contro Luca Onestini?Soleil Sorge sarebbe dunque intenzionata a far ingelosire Luca Onestini con ogni mezzo a sua disposizione, come appunto le attenzioni di Marco Cartasegna. Il nuovo tronista però sembra davvero interessato a conoscere la Sorge, al punto di spiegarle che non ha alcuna intenzione di fermarsi anche se lei dovesse uscire dal programma insieme a qualcun altro. Dopo questa nuova provocazione quali saranno le reali intenzioni di Luca Onestini, sceglierà Giulia o Soleil?
Articolo Precedente
Costantino Vitagliano news: il duro sfogo dopo la rapina
Articolo Successivo
Isola dei Famosi 2017 gossip: il figlio di Samantha De Grenet tifa Raz Degan?
Redazione