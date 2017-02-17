Home Attualità Uomini e Donne Trono Classico gossip news, Sonia Lorenzini sostituita da Martina Luchena?

Uomini e Donne Trono Classico gossip news, Sonia Lorenzini sostituita da Martina Luchena?

di Redazione 17/02/2017

L’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, è stata ricca di clamorose sorprese: la tronista Sonia Lorenzini ha inaspettatamente fatto la sua scelta, Emanuele Mauti; Manuel Vallicella ha deciso di lasciare e si è fatta la conoscenza del nuovo protagonista di UeD, il milanese Marco Cartasegna. Con la partenza dell’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo, si pone il problema per Queen Mary e la Redazione di colmare il vuoto: secondo le ultime news di gossip di oggi, 17 febbraio 2017, Sonia dovrebbe essere sostituita da una vecchia conoscenza del programma Mediaset: vedremo ancora negli Studi Elios a Roma nientemeno che Martina Luchena Martina Luchena è l’ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi che ha abbandonato il suo ruolo e ha provocato la scelta di Camilla Mangiapelo. Inizialmente, le ultime news di gossip erano incentrate su un indizio social postato da Raffaella Mennoia, in cui lanciava una frecciatina ad Asia Nuccetelli: il modo di fare del braccio destro di Maria De Filippi ha fatto intendere ai fan del Trono Classico di Uomini e Donne che fosse la figlia di Antonella Mosetti a prendere parte alla nuova registrazione di UeD. Però, il nome della bella torinese inizia a trapelare soprattutto per delle foto apparse sul suo profilo Instagram che lasciano ben poco all’immaginazione. Del resto, lei e Sonia Lorenzini erano grandi amiche quando frequentavano insieme gli Studi Elios a Roma, amicizia incrinatasi in concomitanza del trono rosa a Mediaset. Sonia sarà sostituita da Martina? La decisione di Sonia Lorenzini di effettuare repentinamente la scelta ha spiazzato molto i fan del dating show di Maria De Filippi e si cerca il rimpiazzo: Asia Nuccetelli o Martina Luchena? Entrambe molto sexy e provocanti, di sicuro alzeranno la temperatura durante ogni registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. Da chi sarà sostituita Sonia? Dalla sua ex amica che sta postando foto sexy su Instagram con magliette vedo e non vedo (scatti in cui pare non indossi l’intimo), oppure la figlia di una VIP, altrettanto sexy? Stando al gossip, la registrazione della puntata della scelta dell’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo la vedremo prossimamente, chissà che prossime ultime news sul fronte UeD trapeleranno in casa Mediaset!

