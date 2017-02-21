Home Attualità Multe Autovelox: costo sanzioni, tempi di notifica e tolleranza eccesso di velocità

di Redazione 21/02/2017

I limiti di velocità sono fissati dall’Articolo 142 del Codice della Strada: gli automobilisti devono conoscerli se non vogliono essere puniti con sanzioni pesanti, stando agli ultimi aggiornamenti delle multe Autovelox. Qualora si è sfortunati e si è in contravvenzione, quali sono i tempi di notifica e soprattutto, esiste una soglia di tolleranza per quanto riguarda l’eccesso di velocità? E ancora: quando è possibile evitare di pagare facendo ricorso per una o più infrazioni? Per evitare le multe dell’Autovelox e ricevere la sanzione per eccesso di velocità, la prima cosa da fare è informarsi e conoscere i limiti da rispettare in una data strada: in città bisogna stare entro i 50 km/h (ma un casi particolari può essere anche 30 km/h e 70 km/h), nelle strade extraurbane il limite è 90 km/h, mentre nelle strade extraurbane principali il limite è 110 km/h e 90km/h in caso di maltempo. In autostrada, 130 km/h che scende a 110 km/h se ci sono precipitazioni. Il livello di tolleranza rimane di 5 km, già a a6 km si è in contravvenzione. Il costo delle contravvenzioni e i punti persi dalla patente dipendono da diversi fattori. Di seguito, ecco riportato uno schemino tratto dall’Articolo 142 del Codice della Strada: -Superamento del limite sotto dei 10 km/h: dai 41 ai 168 Euro; -Superamento del limite tra i 10 e i 40 km/: dai 168 ai 674 Euro e decurtazione di 3 punti dalla patente; -Superamento del limite di oltre 60 km/h: da 821 a 3.287 Euro, con decurtazione di 10 punti dalla patente; sono previste sanzioni accessorie come la sospensione della patente di guida dai 6 ai 12 mesi e, in caso di recidiva nell’arco di un biennio, la revoca della patente. Non è tutto: le infrazioni commesse tra le ore 22 e le ore 7 del mattino sono aumentate di un terzo e chi commette tre infrazioni in un anno che comportano la decurtazione di almeno 5 punti, è prevista la revisione della patente. Per quanto riguarda il pagamento delle multe Autovelox, se una data contravvenzione viene pagata entro 5 giorni dalla notifica o dalla contestazione del verbale, si ha diritto a pagare il 30% dell’importo.

