Favij ultime news, nuovo Vlog con iPantellas: in arrivo altra video-parodia?
di Redazione
09/02/2017
Favij ritorna ancora una volta ad intrattenerci con un altro divertente Vlog. Questa volta però non si tratta del racconto di un viaggio o di un videogioco ma dell'incontro con iPantellas, il duo di youtubers con cui Lorenzo Ostuni ha già collaborato in passato diverse volte e con cui è grande amico. Ricorderete tutti la parodia "I maroni pieni" che è esplosa sul web giungendo perfino a ben 7 milioni di visualizzazioni: ebbene, Favij e iPantellas hanno già in progetto di pubblicarne un'altra proprio nei prossimi giorni! Nel nuovo video di Favij si vede appunto come i tre youtubers sono già impegnati nel girare le scene della nuova parodia, di cui però ancora non conosciamo i dettagli. "Signori, il mio primo clickbait di successo, sono quasi commosso- scrive Lorenzo Ostuni- Ringrazio iPantellas, il pezzo di video con la nonna lo trovate anche nel loro vlog un po' meno clickbait (clicca qui per vederlo). https://www.youtube.com/watch?v=yBnBU5M7vKo Intanto sono attesi nuovi appuntamenti con Favij per i numerosi fan. Insieme ai Mates infatti il giovane youtuber sarà ospite domenica 12 febbraio dell’evento Webstar Show a partire dalle 15.00 al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme. Si tratta di un evento interamente dedicato ai ragazzi, all’insegna del divertimento e della buona musica. Già da giorni infatti è già sold out ed è per questo che- come annunciato da Lorenzo Ostuni sul suo profilo instagram- la data è stata raddoppiata per la felicità dei numerosi fan: la seconda data al Teatro Verdi è prevista per domenica 5 Marzo sempre per le 15.00. Insieme ai Mates Favij ha invece partecipato al programma tv di Sky Social Face già giunto lo scorso anno alla sua seconda edizione.
