Uomini e Donne gossip Manuel Vallicella, l’ex tronista ha mentito? Clamorosa segnalazione

di Redazione 08/03/2017

Nonostante abbia abbandonato inaspettatamente il Trono Classico di Uomini e Donne, Manuel Vallicella è indubbiamente al centro del gossip per una clamorosa segnalazione che, se fosse confermata, getterebbe un’ombra inquietante sull’ex tronista tanto amato dalla Redazione di UeD e della stessa Maria De Filippi. Le news che circolano in questi giorni indicano che l’affetto e la fiducia riposta nel ragazzo tatuato è stata malriposta: l’ex corteggiatore di Ludovica Valli, secondo una corteggiatrice, avrebbe mentito, visto che avrebbe una relazione con una donna che non c’entra con il dating show Mediaset. La clamorosa segnalazione su Manuel Vallicella arriva da una corteggiatrice, Fabiana Barra, la quale ha dichiarato che l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe preso in giro la Redazione del Trono Classico e la stessa Maria De Filippi, in quanto avrebbe una relazione con una donna al di fuori dal programma. In una intervista a un noto sito di gossip ha spiegato che, una volta che il bel veronese ha abbandonato il trono, sia lei, sia altre corteggiatrici hanno provato a contattare il ragazzo, per continuare la conoscenza al di fuori del programma. La risposta del Vallicella è stata inaspettata e sospetta. Manuel Vallicella è stato contattato da Fabiana Barra al telefono, dopo che ha mosso mari e monti per ottenere il suo numero. L’ex tronista non solo si sarebbe negato, bensì ha risposto alla sua corteggiatrice in una maniera molto sgarbata, intimandola di lasciarlo in pace e di non aver voglia di vederla. Comportamento strano, visto che lui e Fabiana hanno fatto molte esterne insieme. L’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne avrebbe mentito per tutto il tempo del programma? Unica spiegazione è che il ragazzo avrebbe una relazione: Carmen Rimauro e lo stesso Manuel potrebbero essere una coppia, secondo una precedente segnalazione, quindi il ragazzo frequentava qualcuno anche durante il dating show Mediaset? Possibile che l’ex corteggiatore di Ludovica Valli abbia preso in giro la Redazione e Maria De Filippi? Si attende la replica di Vallicella, sempre al centro del gossip nonostante tutto.

