Gossip News Uomini e Donne Claudio Sona e Mario Serpa: la decisione shock dopo la separazione
di Redazione
07/03/2017
I fan di Uomini e Donne non hanno ancora accettato del tutto la separazione di Claudio Sona e Mario Serpa, la prima coppia nata sul Trono Gay grazie a Maria De Filippi. Dopo i svariati messaggi sui social da parte dei loro sostenitori ecco che arriva la decisione shock della coppia che doveva presenziare a un evento in occasione della festa delle donne.
Uomini e Donne Gossip Claudio Sona e Mario Serpa, la decisione dell'ex tronistaClaudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati... Davvero! Ma mente il mondo del gossip è in subbuglio nel tentativo di capire cosa è successo nella coppia dopo pochi mesi di relazione, qualcuno ha addirittura ipotizzato che alla base di tutto potrebbe esserci lo zampino dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne Francesco Zecchini. La notizie ovviamente è stata smentita dallo stesso Zecchini attraverso i suoi canali social, affermando appunto che la situazione sta sfuggendo di mano ai ClaMario. Ma le news attorno alla coppia però non finiscono qui... In occasione della festa della donna Claudio e Mario avrebbero dovuto partecipare ad una serata evento in un locale, ma ecco che proprio oggi arriva una nuova decisione shock. Secondo quanto reso noto dai gestori del locale che avrebbe dovuto ospitare la coppia all'evento presenzierà solo l'ex tronista Claudio Sona. A quanto pare i due ragazzi non hanno chiuso la loro relazione nel migliore dei modi...
Uomini e Donne rumors, Mario Serpa pronto per la nuova edizione del Trono Gay?Claudio Sona e Mario Serpa sono arrivati ai ferri corti, tanto da decidere di chiudere ogni tipo di rapporto personale e lavorativo? Sembrerebbe infatti che Claudio Sona e Mario Serpa non si siano lasciati in modo molto pacifico e, secondo alcuni rumors del mondo del gossip italiano, la colpa di quanto accaduto sia proprio dell'ex corteggiatore. Tempo fa infatti Alberto Dandolo su Oggi avea lanciato il sasso secondo cui le reali intenzioni di Mario Serpa sarebbero state quelle di conquistare la poltrona del Trono Gay di Uomini e Donne a settembre 2017... Che la cosa abbia infastidito così tanto Claudio Sona da decidere di lasciare il fidanzato?
Redazione