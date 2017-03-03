Uomini e Donne Trono Classico la scelta di Luca Onestini, commenti social su Soleil Sorge
di Redazione
03/03/2017
Il Trono Classico di Uomini e Donne diventa sempre più intrigante, soprattutto dopo le rivelazioni sulla scelta di Luca Onestini. Cosa sta accadendo durante le registrazioni del programma di Maria De Filippi, tanto da scatenare vari commenti social su Soleil Sorge?
Uomini e Donne rumors, Luca Onestini ha scelto Giulia Latini?Il Trono di Luca Onestini era stato definito quasi fin troppo piatto, ma qualcuno forse si era pronunciato troppo presto dato che l'ex Mister Italia ormai è nel mirino del gossip insieme alla sua corteggiatrice Soleil Sorge. Luca Onestini, secondo alcuni rumors, avrebbe già fatto la sua scelta mettendo a tacere così tutte le voci che riguardano lui e la Sorge. Sarà tutto vero oppure frutto di una strategia ben studiata dal tronista di Uomini e Donne, ex corteggiatore di Clarissa Marchese? Il mistero si infittisce sempre di più tanto che Giulia Latini ha accusato Onestini si essersi focalizzato troppo su Soleil Sorge, trascurando lei e le altre ragazze. Da quel momento in poi le cose per la Latini, studentessa di Anzio, sarebbero cambiate tanto che qualcuno afferma già che Luca Onestini abbia lasciato il programma con lei deludendo le aspettative dei fan. Qual è dunque la verità?
Uomini e Donne commenti social: Luca Onestini e Soleil Sorge sempre più lontani?Come abbiamo avuto modo di vedere Soleil Sorge si è avvicinata molto anche al nuovo tronista, Marco Cartasegna, ma ciò però non ha fatto venir meno la complicità con Luca Onestini.... Il pubblico infatti ha accusato i due ragazzi di lanciarsi delle frecciatine di gelosa inutili, il tutto a discapito quindi di Marco Cartasegna e Giulia Latini. Non a caso sui social si è aperto un vero e proprio dialogo per far capire a Luca Onestini che questo è il momento della scelta giusta, ovvero quella riguardante Solei Sorge.
Articolo Precedente
Il Segreto, Ramiro e Rafaela si baciano: Anticipazioni trame dal 6 all'11 Marzo 2017
Redazione