Uomini e donne gossip trono over: Barbara de Santi contro Giorgio e Gemma

di Redazione 07/03/2017

Non c’è pace per Gemma Galgani che negli ultimi giorni è finita nel mirino di alcuni vecchi protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo il durissimo attacco di Giuliano Giuliani che le ha dato della falsa e ha detto che se andasse via da lì richierebbe di finire in un reparto psichiatrico, adesso arrivano altre parole pesantissime da Barbara De Santis, altra amatissima protagonista del people show di Maria De Filippi che non ha mai amato la rivale. Dal suo profilo Facebook la De Santi porta un attacco diretto a Gemma Galgani utilizzando anche il suo recente incontro con Giorgio Manetti durante un evento al Festival di Sanremo. Barbara non crede che possano tornare insieme anche perché a lei il ‘cavaliere’ fiorentino aveva detto che Gemma è matta. “Gli dico che non voglio sapere nulla perché intanto sono tutte bugie, tanto sarebbe andato in trasmissione a riempirla di complimenti. Non passa neanche un mese e la mia profezia si avvera. Guarda il caso”. Ma non c’è solo Giorgio nel suo mirino. Barbara ce l’ha anche con la finta storia tra Gemma e Michele, utilizzata soltanto per avere una copertina su una rivista di gossip. E accusa la sua vecchia nemica di aver ancora una volta sfruttato la storia solo per business . E visto che sabato prossimo tra gli ospiti di Verissimo è prevista anche un’esclusiva con la Galgani ha già trovato un nuovo nome per il talk show di Canale 5: si chiamerà Bugiardissimo.

