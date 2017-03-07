Home Attualità Amici 16 Serale news: anticipazioni registrazione prima puntata

di Redazione 07/03/2017

La prima fase di Amici 16 sta piano piano avviarsi alla conclusione e la fase Serale è alle porte: il 25 marzo 2017 andrà in onda la prima puntata del programma condotto da Maria De Filippi: la data, confermata dalla padrona di casa del talent show durante l’ultimo speciale di sabato, è una delle anticipazioni trapelate per quanto riguarda il serale di Amici 2017, al contrario dell’anno scorso in cui circolavano news e rumors già dagli inizi di febbraio. Questo perché la registrazione di ogni puntata avveniva una settimana prima della messa in onda su Canale 5. Quest’anno ,invece, la regina del talent show Mediaset sembra voglia mantenere uno stretto riserbo ed è comprendibile, viste le ultime vicende che hanno coinvolto il talent. Cosa succederà durante la registrazione della prima puntata? Si risolveranno i conflitti tra coach e allievi, ma soprattutto, chi saranno i giudici? Quest’anno tutto è in ritardo per il Serale di Amici 16, anche la scelta degli allievi: l’unico nome certo è il cantante Lo Strego, mentre ancora non si sanno i nomi degli eventuali coach e giudici che li accompagneranno. Maria De Filippi è particolarmente parca in fatto di anticipazioni, e non ha neanche rivelato la data di registrazione della prima puntata del serale di Amici 2017: Carlo Conti a Sanremo 2017 le avrà dato qualche spunto per far cucinare il pubblico al punto giusto e ottenere ascolti da record? Come se ci fosse bisogno di qualche incentivo per guardare la fase serale del talent show Mediaset. Cosa devono aspettarsi i telespettatori dal serale di Amici 16? Per ora, stando alle ultime anticipazioni riguardo la registrazione di Amici 2017, probabilmente il programma sarà registrato il sabato e mandato in onda la settimana successiva, ma un arco temporale così breve non era mai avvenuto neanche nelle passate edizioni Il 25 marzo 2017, data della prima puntata del talent show in prime time, è alle porte e ancora non si sanno i nomi dei coach, neanche se interverranno personaggi del calibro di Fedez e Simona Ventura. Per ora, le news indicano che l’unico allievo ad essere passato è Lo Strego, gli altri sono tutti a rischio eliminazione.

