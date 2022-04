Si può dire che tra giovani che vi partecipano per avere visibilità e verità celate, Uomini e Donne sta perdendo la sua fama come “programma dell’amore”. Secondo alcune indiscrezioni i tronisti Luca Salatino e Veronica Raimondi potrebbero star istaurando un rapporto che va ben oltre l’amicizia. Dunque si potrebbe parlare di un ipotetico flirt e che i due nascondano un segreto. Uomini e Donne, dating show firmato Maria De Filippi, condivide e fa vivere ai propri spettatori dei momenti bellissimi, ma in quest’edizione sono prevalsi i colpi di scena. Attualmente i protagonisti di alcune indiscrezioni sono i due tronisti Luca e Veronica. I due hanno una relazione in segreto? Ecco tutto ciò che c’è da sapere a tal proposito.

Luca e Veronica hanno una relazione in segreto?

Pare che Luca Salatino e Veronica Raimondi abbiano una relazione segreta, secondo le indiscrezioni riportate da diversi portali di informazione. Agli occhi di molti sembra che i due abbiano sviluppato un rapporto davvero molto particolare ed intimo. Per gli opinionisti e del pubblico il loro feeling è sospetto. E anche utenti e fan del programma hanno manifestato il loro pensiero circa un avvicinamento sospetto tra i due, alcuni di loro addirittura sostengono che possa esserci del tenero e che sarebbero anche una bella coppia. Che cosa c’è tra i due? Starà davvero nascendo qualcosa?

Luca Salatini: perché il tronista non ha ancora le idee chiare?

Come già detto, per molti non sembrano esserci dubbi: Luca non ha ancora le idee chiare circa la sua scelta, e questo insospettisce davvero tutti: sarà stato l’arrivo di Veronica sul trono a scombussolarlo? Si sostiene che i due si vedano anche fuori dal programma e abbiano una relazione segreta, soprattutto perché sono ospiti nello stesso residence e addirittura vicini di casa. Dunque la domanda sorge spontanea: tra i due sta nascendo qualcosa o è semplice amicizia? Altri ancora addirittura credono che i due abbiano stretto un accordo segreto affinché si parli ancor più di loro.