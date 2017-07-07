Home Attualità Traffico: via i cartelli per Autovelox, Radar e Tutor dalle strade

di Redazione 07/07/2017

Svolta in tema di prevenzione: passerà un Decreto Legge per eliminare questi cartelli, rei di far rallentare ma inducono solo a manovre di emergenza. E’ il sogno di ogni automobilista rendere illegali tutte le segnalazioni preventive di Tutor, Autovelox e quelle dei Radar. I sogni son desideri, ma a volte si tramutano in realtà visto che è in preparazione un Decreto Legge che rivoluzionerà il traffico e la mobilità. Queste segnalazioni spariranno da tutte le strade, ma anche da navigatori, APP e dai siti appositi. Addio segnalazioni dalle strade per Autovelox e Tutor: il motivo E’ un paradosso, ma la ragione per cui si sta studiando di eliminare per sempre le segnalazioni e i cartelli dedicati a Tutor, Radar e Autovelox è per fare prevenzione e regolare traffico e mobilità sulle strade: ogni volta che gli automobilisti vedono i cartelli appositi, è certo che commetteranno delle infrazioni, o terranno dei comportamenti rischiosi per la circolazione stradale. Un esempio? La classica frenata all’ultimo minuto, causa di tamponamento, cambi di carreggiata improvvisi e di manovre azzardate di altri autisti che, per evitare l’incidente e il tamponamento, devono letteralmente fare le capriole con la propria auto. Le azioni sopra descritte sono spesso inutili e pericolose, anche se sono all’ordine del giorno. Inutili perché, nonostante i cartelli, sono compiuto proprio nelle vicinanze dello strumento che rileva la velocità media del veicolo, rendendo di fatto ininfluente quella di passaggio sotto il cosiddetto ponte o raggio, nonostante un Tutor sia programmato anche come un autovelox e rilevare la velocità istantanea. Inoltre, segnalare in anticipo un controllo è del tutto illogico e rende inutile il pattugliamento: gli automobilisti devono sempre viaggiare entro i limiti di velocità e non solo quando sanno che ci sono dei controlli. L’eliminazione delle segnalazioni aiuterà a far rispettare i limiti di velocità e a riportare legalità nelle strade?

