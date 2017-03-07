Caricamento...

Uomini e Donne News Anticipazioni Trono Classico: Luca Terreciano del GF tra i corteggiatori?

07/03/2017

La prima puntata settimanale è servita per conoscere le nuove troniste di Uomini e Donne, Desirée Popper e Rosa Perrotta, ma anche i loro possibili corteggiatori. E tra questi come segnalano le ultime anticipazioni tv c’è anche Luca Terracciano, un ragazzo che il pubblico più attento di Canale 5 ha notato subito perché come Desirée ha partecipato al Grande Frtatello 14. Se infatti la modella e attrice brasiliana era entrata nella Casa del GF14 come ‘tentatrice’ di Livio Parisi, Luca Terracciano invece era stato mandato dentro dalla produzione del reality per fare uno scherzo all’affascinante Valentina Bonariva. All’epoca i due ragazzi erano fidanzati, una storia che andava avanti da otto anni, ma Luca era arrivato nel reality insieme a Giulia che era stata presentata come la sua compagna per vedere la reazione di Valentina e degli altrui ragazzi. In realtà i due fidanzato si erano fatti scoprire presto e la loro sembrava una bella storia d’amore anche se poi poco dopo la fine del Grande Fratello 14 si erano lasciati. Oggi Luca che ha 28 anni, fa il barman (ma vorrebbe fare l’attore) ed è appassionato di balli caraibici, ha deciso di riprovarci regalandosi una nuova apparizione in televisione. E quando si è trattato di ballare con una tronista, ha puntato subito dritto su Desirée suscitando già qualche critica nel pubblico: i due ragazzi erano entrati al GF14 in momenti diversi del reality, ma in fondo l’ambiente era lo stesso e possono già essersi conosciuti in passato. Ecco perché il sospetto di un in contro combinato è forte.
