Uomini e Donne Trono Classico anticipazioni Rosa Perrotta, è già fidanzata? Il gossip

di Redazione 07/03/2017

Niente da fare, quest’anno il Trono Classico di Uomini e Donne è destinato ad essere ancora bersaglio di polemiche e pesanti segnalazioni: nulla è servito al programma targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi di ravvivare gli animi con le due nuove troniste, ovvero Rosa Perrotta e Desirèe Popper. Se la modella brasiliana è stata pesantemente criticata perché famosa, le anticipazioni riguardo Rosa non sono molto belle. Un gossip trapelato in queste ore dimostrerebbe che la salernitana avrebbe una relazione al di fuori di UeD, e che sia nel dating show di Maria De Filippi solo per visibilità. Rosa è già fidanzata? Eppure, è stata appena mandata in onda la registrazione della puntata di Uomini e Donne in cui la padrona di casa ha presentato ai telespettatori le due nuove troniste della nuova edizione, ovvero Desirèe Popper e Rosa Perrotta. Rosa sarebbe veramente fidanzata? La Perrotta si è presentata al Trono Classico di UeD per trovare il compagno della propria vita, ma le segnalazioni su di lei stanno fioccando a palate. La nuova tronista ha detto inoltre di provenire da Salerno, ma in realtà è originaria di un piccolo paese chiamato Pagani. Proprio in questo piccolo borgo ci sarebbe il suo ragazzo: il suo nome è Evaristo e, secondo le ultime news di gossip e le segnalazioni social, sarebbe anche il rampollo di una famiglia molto in vista della zona. Rosa Perrotta ha veramente una relazione con lui, come dicono le anticipazioni? La fonte principale della segnalazione e del gossip riguardante la nuova tronista di UeD Rosa Perrotta proviene da una pagina Instagram chiamata Le_Perle: sarebbero presenti degli screenshot in cui degli utenti segnalavano la nuova protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne con un ragazzo e che i due avrebbero già una relazione. Niente è sicuro e sicuramente, la Redazione e la stessa Maria De Filippi ci vorranno vedere chiaro sulla faccenda, ma le voci indicano che Rosa sia fidanzata con Evaristo, figlio di una famiglia di Pagani proprietaria delle pompe di benzina Petrol. Stando al gossip, i due sono stati avvistati insieme fino alla prima registrazione della puntata del dating show Mediaset. Anche il profilo Instagram della Perrotta pare essere sommerso da critiche dei suoi compaesani, più che altro per la figura che potrebbe fare se questa segnalazione si dimostrasse la verità. Si attendono le spiegazioni della nuova tronista durante la registrazione della prossima puntata, ma sarà convincente, o si vedrà Maria De Filippi infuriata e pronta a cacciarla dal programma senza mezzi termini?

