Uomini e donne news corteggiatori: il dramma di Mariano Catanzaro

Il corteggiatore napoletano di Uomini e donne Mariano Catanzaro nasconde un triste segreto legato al passato

Mariano Catanzaro è uno dei corteggiatori più amati del trono classico di Uomini e donne. Nonostante sorrida sempre, nasconde un triste segreto. Nessuno immaginava che nel passato di Mariano ci fossero stati così tanti problemi. Durante l’ultima esterna con Desirée Popper si è confidato con la tronista, trovando finalmente il coraggio di aprirsi.

Quando era molto piccolo suo padre rimase senza lavoro e da allora accaddero una serie di eventi che lo portarono a maturare prima dei coetanei. Mariano e il fratello si rimboccarono le maniche e a 15 anni andavano a lavorare nei mercatini dell’usato per non fare mancare nulla ai genitori e per guadagnarsi il pane. Purtroppo qualche anno fa la madre di Mariano Catanzaro è stata sottoposta ad una delicata operazione che le ha impedito di lavorare e di essere autosufficiente.

La storia di Mariano è simile a quella di un altro votlo del trono classico di Uomini e donne. La madre di Manuel Vallicella da anni combatte una battaglia contro un brutto male. Non si sono arresi e sono un esempio positivo per molti giovani della loro età. La confessione di Mariano Catanzaro ha lasciato Desirée Popper senza parole. La tronista di Uomini e donne è cresciuta con la nonna e anche lei ha iniziato a lavorare molto giovane per contribuire alla famiglia. Il difficile passato avvicinerà Desirée Popper e Mariano Catanzaro?