Gossip Uomini e Donne, Francesco Zecchini si è fidanzato con chi?
di Redazione
06/06/2017
Nuovo gossip in casa Uomini e Donne! Francesco Zecchini si è fidanzato… I fan del programma però in queste ore si stanno chiedendo chi la fantomatica nuova fiamma dell’ex tronista di Claudio Sona? Ancora gossip per Uomini e Donne, questa volta però il protagonista della news è proprio Francesco Zecchini. Se ricordate qualche settimana fa l’ex corteggiatore era stato designato come la principale causa per cui era finita la storia d’amore tra Claudio Sona e Mario Serpa. A distanza di mesi però, mentre i ClaMario si chiedono se effettivamente i loro beniamini torneranno insieme o meno, Francesco Zecchini ha continuato normalmente la sua vita. Il ragazzo, che sembrava essere un ottimo candidato per il Trono Gay, a quanto pare ha finalmente trovato l’amore. Sui social infatti è appena cominciata una caccia a l’uomo… Lui chi è? La notizia di un nuovo amore per Francesco Zecchini sarebbe stata diffusa da una sua cara amica, ovvero Sonia Lorenzini, con la quale hanno trascorso insieme dei giorni di vacanza. Francesco Zecchini si è fidanzato… Il mondo del gossip di Uomini e Donne nell’arco delle ultime ore ha mandato in subbuglio i fan del format. Secondo quanto reso noto Francesco Zecchini avrebbe intrapreso da poco un’appassionante storia d’amore. Il fidanzato dell’ex corteggiatore si chiama Andrea e per il momento non sono state diffuse altre informazioni su di lui. L’unica cosa nota che riguarda il ragazzo è la felicità di Francesco Zecchini, che a quanto pare ha finalmente dimenticato il tronista Claudio Sona.
