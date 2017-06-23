Estate 2017 abbronzatura perfetta: consigli e migliori integratori naturali
di Redazione
23/06/2017
La parola d’ordine dell’estate 2017 è senza dubbio abbronzatura perfetta: avere una pelle dorata da esporre in spiaggia e mentre si gode del proprio tempo libero è sinonimo di bellezza e sensualità ai giorni nostri, mentre un tempo era simbolo di basso ceto sociale, visto che i nobili avevano la pelle diafana e usavano copricapi e ombrelli per ripararsi dai raggi solari. Come prolungare l’abbronzatura fino alla fine dell’estate? Seguendo alcuni semplici consigli e con l’aiuto dei migliori integratori naturali alimentari per lo sviluppo della melanina. Pochi e semplici consigli per mantenere l’abbronzatura perfetta: mantenersi idratati (quindi bere costantemente e mangiare molta frutta e verdura di stagione affinché la pelle non diventi secca), lenire l’epidermide con creme e preparati all’aloe vera, in quanto la sua polpa è un doposole naturale e gli estratti della pianta hanno funzione lenitiva e anti arrossamento. Quando si fa un bagno al mare, è meglio sciacquarsi prima di stendersi al sole, in quanto il sale secca l’epidermide: è consigliato usare un asciugamano di lino per asciugarsi e non rovinare il bel colorito ambrato. Infine, evitare i profumi in estate: al sole potrebbero scatenare delle reazioni e irritare o seccare la pelle. Inoltre, esistono degli integratori naturali studiati apposta per stimolare la melanina e abbronzarsi più facilmente. E’ semplice: siamo quello che mangiamo e oltre a fare incetta di frutta e verdura di stagione per avere le proprietà giuste per un’abbronzatura perfetta, è bene usare degli integratori naturali per stimolare la produzione di melanina con il beta carotene, la vitamina C, ma anche vitamina E e vitamina H, stimolatori di collagene e che mantengono il giusto livello di idratazione. I migliori sono quelli con questi elementi e sono trovabili in farmacia o in erboristeria.
Articolo Precedente
Gossip Diana Del Bufalo e Paolo Ruffuni si sono lasciati
Articolo Successivo
Uomini e Donne news: il ritorno di Paola Frizziero
Redazione