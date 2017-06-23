Estate 2017 abbronzatura perfetta: consigli e migliori integratori naturali

La parola d’ordine dell’è senza dubbio: avere una pelle dorata da esporre in spiaggia e mentre si gode del proprio tempo libero è sinonimo di bellezza e sensualità ai giorni nostri, mentre un tempo era simbolo di basso ceto sociale, visto che i nobili avevano la pelle diafana e usavano copricapi e ombrelli per ripararsi dai raggi solari. Come prolungare l’abbronzatura fino alla fine dell’estate? Seguendo alcuni semplici consigli e con l’aiuto deialimentari per lo sviluppo della melanina. Pochi e semplici consigli per mantenere l’abbronzatura perfetta: mantenersi idratati (quindicostantemente e mangiare molta frutta e verdura di stagione affinché lanon diventi secca), lenire l’epidermide con creme e preparati all’, in quanto la sua polpa è un doposole naturale e gli estratti della pianta hanno funzione lenitiva e anti arrossamento. Quando si fa un bagno al mare, è meglio sciacquarsi prima di stendersi al sole, in quanto ilsecca l’epidermide: è consigliato usare un asciugamano di lino per asciugarsi e non rovinare il bel colorito ambrato. Infine, evitare iin estate: al sole potrebbero scatenare delle reazioni e irritare o seccare la pelle. Inoltre, esistono degli integratori naturali studiati apposta per stimolare la melanina e abbronzarsi più facilmente. E’ semplice: siamo quello che mangiamo e oltre a fare incetta diper avere le proprietà giuste per un’abbronzatura perfetta, è bene usare deglinaturali per stimolare lacon il, la, ma anchestimolatori die che mantengono il giusto livello di idratazione. I migliori sono quelli con questi elementi e sono trovabili in farmacia o in erboristeria.