Desirée Popper dopo Uomini e donne: le dichiarazioni sul nuovo fidanzato

Anticipazioni Uomini e donne trono classico: Desirée Popper dopo l’addio al programma parla del suo uomo

Continua a suscitare polemiche l’abbandono improvviso di Desirée Popper. La tronista brasiliana ha scelto di lasciare Uomini e donne senza scegliere nessuno dei corteggiatori. I fan del programma, appena l’hanno conosciuta meglio, hanno iniziato a sospettare che sarebbe andata via e non avrebbe portato a termine il percorso. Desirée cercava solo visibilità e quale migliore occasione se non presentarsi al trono classico di Uomini e donne?

La Popper ha sempre smentito le dicerie sul suo conto ma ormai tutti conosciamo le anticipazioni della prossima puntata del trono classico registrata la scorsa settimana. Desirée però ha deciso di rilasciare delle dichiarazioni importanti al settimanale TV, Sorrisi & Canzoni con le motivazioni che l’hanno spinta ad abbandonare Uomini e donne. C’è solo un piccolo dettaglio che non è insignificante visto che l’intervista è avvenuta un paio di giorni prima della registrazione del trono classico. Da qualche puntata Desirée Popper viveva male l’avventura a Uomini e donne perché delusa. La tronista infatti si aspettava di conoscere un uomo con un carattere forte. Mattia Marciano, il corteggiatore più agguerrito di tutti, non avrà una bella reazione quando leggerà l’intervista. Il napoletano continua a cercare Desirée Popper e le lancia messaggi su Instagram con la speranza che la brasiliana possa ricredersi e dargli una possibilità.

Desirée vorrebbe sposarsi e avere dei figli, l’uomo che può farle perdere la testa deve essere molto sicuro di sé e carismatico. Riuscirà ad incontrarlo oppure Maria De Filippi le darà un’altra possibilità? Lo scopriremo molto presto con le nuove anticipazioni di Uomini e donne.