Home Intrattenimento Clarissa Marchese e Federico Gregucci gossip: aria di crisi nella coppia di UeD?

Clarissa Marchese e Federico Gregucci gossip: aria di crisi nella coppia di UeD?

di Redazione 09/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Aria di crisi tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci? E’ questa la news di gossip che si aggira tra i social e in certi siti che si occupano della vita dei protagonisti del Trono Classico dopo la fatidica scelta. La coppia è nata questo inverno, durante il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La tronista era indecisa tra lui e Luca Onestini, e alla fine ha scelto Federico. Sembra che tutto proceda a gonfie vele, ma ombre si aggirano a disturbare una bella favola d’amore. Pare che Clarissa Marchese abbia scherzato sui social, postando una foto con un uomo che non è certo il fidanzato conosciuto durante UeD. Niente paura, perché la crisi tra Federico Gregucci e Clarissa Marchese è tutta uno scherzo: il terzo uomo che dovrebbe scombussolare l’equilibrio amoroso della coppia di Uomini e Donne non è altro che Claudio Sona, grande amico di Federico e Clarissa e protagonista come tronista del Trono Gay. Tutti e tre i protagonisti di questo articolo sono stati impegnati per lavoro, in quanto fanno parte della stessa agenzia. Lo shooting fotografico ha coinvolto soprattutto la Marchese e il Sona, tanto che la tronista ha voluto omaggiare il collega e amico postando una foto su Facebook. La coppia formata da Federico Gregucci e Clarissa Marchese sembra felice e inseparabile, ma le news di gossip su una loro presunta crisi si susseguono senza sosta. Eppure, sia Clarissa, sia Federico si dichiarano pronti a mettere su famiglia, iniziando dal matrimonio per poi mettere in cantiere un figlio nel prossimo futuro. Sul fronte Sona, lui e il suo ex Mario Serpa si sono incontrati per lavoro e pare che i rapporti tra i due siano civili, anche se è difficile che i Clario tornino ancora insieme dal punto di vista sentimentale.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp