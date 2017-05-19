Soleil Sorge e Luca Onestini Instagram, l'accusa dei fan: è tutto falso
di Redazione
19/05/2017
Soleil Sorge e Luca Onestini da poche ore hanno cominciato a mostrarsi su Instagram, ma i fan non sono ancora convinti della loro relazione. Sui social le reazioni ormai sono le stesse da giorni seguite dalla stessa accusa: è tutto falso… La nuova coppia nata a Uomini e Donne sarebbe quindi un prodotto commerciale nato in vista di Temptation Island 2017? Soleil Sorge e Luca Onestini sono stati i protagonisti indiscussi di quest’ultima fase del Trono Classico di Uomini e Donne. Il percorso dei due ragazzi è sempre stato definito un po’ strano, infatti se ricordate bene Luca Onestini inizialmente aveva iniziato questa avventura quasi in modo semplice. Il tronista si era concentrato sulla sua sfera sentimentale, intento a trovare la donna della sua vita! Fin da subito Onestini era stato attirato da Soleil Sorge, tanto che per molti fan del programma il ragazzo era destinato a una scelta veloce e soprattutto coerente con quanto stava succedendo fino a quel momento negli studios di Uomini e Donne. Il decorso della storia tra Soleil Sorge però ormai è cosa nota a tutti e i due ragazzi, come succede nelle favole, hanno abbandonato insieme il programma. Qualcosa però continua a non convincere i fan, tanto da lanciate su Instagram un’accusa davvero pesante per Soleil Sorge e Luca Onestini: l’amore tra i due non esiste, è tutto falso! I fan di Uomini e Donne hanno infatti notato che i post di Soleil Sorge e Luca Onestini sono aumentati dopo le varie lamentele dei follower ma non solo… La coppia è diventata molto più social dal momento in cui la loro partecipazione a Temptation Island ha preso sempre più corpo, motivo per cui tutti pensando: e se Soleil Sorge e Luca Onestini siano effettivamente un prodotto per animare il reality?
