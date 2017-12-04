Fabrizio Corona news: la madre non fa vedere il figlio a Nina Moric?

Nina Moric si sfoga di nuovo e tuona contro l'ex suocera Gabriella, la madre di Fabrizio Corona. In una lunga intervista ad Huffington Post ha detto che il figlio Carlos Maria ha problemi di salute gravissimi.

Carlos Maria Corona gravemente malato?

Nina Moric ha parlato del figlio nato dalla relazione con Fabrizio Corona. Solitamente preferisce non farlo pubblicamente però l'ultima intervista è molto particolare. Carlos Maria è stato affidato alla nonna paterna e nonostante sia gravemente malato non può stargli vicino. Sono passati alcuni anni dallo scandalo che ha visto l'ex modella croata protagonista di una battaglia legale per l'affidamento del figlio.

Secondo Nina Moric gli è stato portato via in base a “dicerie”, di lei infatti si diceva che facesse uso di sostanze stupefacenti e che abusasse dell'alcol eppure i test hanno dato risultati negativi. Nonostante tutto lei è ancora lontana da Carlos Maria. L'autorità giudiziaria inoltre ha stabilito che Nina può incontrare il figlio una volta a settimana per un massimo di due ore e negli ultimi due anni è riuscita a vederlo per un totale di otto giorni.

Lo sfogo contro la madre di Fabrizio Corona

Nina Moric ha rilasciato delle dichiarazioni contro l'ex suocera. Secondo la donna infatti, Gabriella avrebbe fallito come madre, con Fabrizio Corona ha fatto un disastro. La Moric è convinta che voglia una seconda chance e cerca di sfruttare il potere e le conoscenze del defunto marito Vittorio Corona. Nina è convinta che se fosse ancora in vita si vergognerebbe per quello che le sta facendo. Corona grande uomo e giornalista di un certo livello, aveva legami importanti, anche con magistrati, e Gabriella li sfrutta per fare pressione. Non sappiamo se Nina Moric riuscirà a riprendersi il figlio ma, se è vero che ha gravi problemi di salute, speriamo che Fabrizio Corona torni in libertà prima che sia troppo tardi.