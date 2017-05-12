Amici 16 DayTime Emma Marrone e Thomas ballerini durante le prove
di Redazione
12/05/2017
Emma Marrone e Thomas sempre più uniti? La cantante salentina e l’allievo della scuola si sono trasformati in due ballerini durante le prove, come mostra il DayTime. Questi particolari momenti mancheranno ai fan di Amici 16 quando Thomas sarà eliminato? Emma Marrone super scatena a Amici 16! La cantante salentina sta mantenendo la sua promessa, creando un legame speciale con tutti i ragazzi della squadra Bianca. Durante queste settimana Emma si è messa completamente a disposizione dei suoi alunni, regalando utili consigli e cercando di essere soprattutto una buona insegnante oltre che un'ottima coach. La conferma di quanto detto la troviamo nei vari battibecchi avuti con Mike Brid, durante i quali Emma ha sempre detto al ragazzo di mettere in mostra la sua arte e non il personaggio. Un legame particolarmente speciale però è nato anche con Thomas Bocchimpiani. Durante il DayTime è stato trasmesso un filmato davvero particolare, diventato già virale sul web…. Attimi di relax, divertimento e forse fondamentali per la formazione di un giovane artista? Il video in questione mostra Emma e Thomas in sala prove mentre si lasciando andare a una simpatica performance sulle note di Rock Dj di Robbie Williams. Emma Marrone promossa a pieni voti anche quest'anno come coach ad Amici 16? La cantante è riuscita in pochissimo tempo è riuscita a conquistarsi la stima degli allievi della scuola, come dimostrato da legame con Thomas. Adesso, quello che più si chiedono i fan del programma riguardano proprio il ragazzo più giovane della scuola, ovvero Thomas dato che le varie anticipazioni del programma parlano di una sua imminente eliminazione. Finiranno così i momenti esilaranti tra Emma e Thomas?
