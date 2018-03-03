Home Intrattenimento Uomini e Donne Trono Classico, Nicolò Brigante pronto per la scelta?

di Redazione 03/03/2018

La scelta di Nicolò Brigante presto vicina, si parla già di registrazione in vista e ci sono degli indizi a conferma di questa tesi: la scelta sarà Virginia Stablum o Marta Pasqualato? Anticipazioni Trono Classico, presto la scelta di Nicolò Il tronista Nicolò Brigante è molto vicino alla sua scelta. La Redazione di Uomini e Donne è in fermento per trovare un nuovo tronista e, inoltre ci sono diversi indizi che sembrano confermare la scelta imminente. Inoltre, pare che le corteggiatrici di Nicolò Brigante. Virginia Stablum e Marta Pasqualato, hanno condiviso sui social alcune immagini e video che fanno pensare proprio che la scelta nello studi di Maria De Filippi sia veramente imminente. Virginia a Marta di Uomini e Donne ansiose per la scelta? Virginia e Marta si stanno concedendo del tempo per curare il loro look. Nei giorni scorsi, si sono concesse del relax con le amiche strette, sottolineando che sono in ansia. Virginia, in una Instagram Stories, ha scritto Keep Calm, stai calma, mentre Marta ha chiesto ai suo follower come è messa con il livello dell’ansia. Certamente, è sempre una emozione particolare entrare nello studio di Queen Mary, ma le due corteggiatrici sono nervose perché presto verranno chiamate per registrare la scelta? Ansia e look particolarmente curato possono essere sintomo di un evento importante. Anticipazioni registrazione scelta Nicolò Brigante Se il nervosismo di Marta e Virginia rimane un mistero, ci sono altre anticipazioni riguardo la registrazione della scelta di Nicolò Brigante. Pare che a Uomini e Donne si stia prendendo la consuetudine di registrare l’esterna fuori dagli studi di Cinecittà. Per ora, non ci sono novità in merito e non resta che aspettare delle comunicazioni ufficiali da parte della Redazione di Maria De Filippi. Già le esterne che vengono registrate fuori studio è un sintomo di tentare di tenere all’oscuro i telespettatori dalla fuga di notizie e mantenere alta l’attenzione e lo share. Bisogna vedere cosa succederà tra Nicolò, Virginia e Marta: chi sarà la prescelta? Dagli ultimi aggiornamenti, si evince che Nicolò sia stato “beccato” con Marta Pasqualato, probabilmente in esterna: si sta già elaborando una scelta?

