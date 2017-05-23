Uomini e donne news: Alex Adinolfi e la pausa dopo la scelta di Rosa Perrotta

Alex Adinolfi Instagram: l’ex corteggiatore deluso da Rosa Perrotta. A settembre torna a Uomini e donne?

Rosa Perrotta ha scelto Pietro Tartaglione. La tronista salernitana ha preferito l’avvocato ad Alex Adinolfi. Una decisione quasi inaspettata visto che sino all’ultimo momento tutti credevano che la 28enne avrebbe lasciato Uomini e donne proprio con l’attore. I due infatti si conoscevano già e tante erano state le polemiche sui brevi e fugaci incontri avuti prima di partecipare a Uomini e donne. Rosa Perrotta aveva qualche dubbio sul fatto che Alex Adinolfi fosse pronto ad iniziare una relazione seria e il corteggiatore non ha preso molto bene la scelta.

Mentre i social e in particolare Instagram si popolavano di immagini felici di Rosa e Pietro, Alex Adinolfi era impegnato ad incassare il colpo. A quanto pare l’interesse verso la Perrotta era molto forte e una volta terminata la registrazione ha scritto di getto su Instagram Stories che ha deciso di prendere un po’ di tempo per pensare, vuole usare la testa. Alex Adinolfi ha ringraziato anche tutti i fan per l’affetto che gli hanno mostrato e ha promesso che tornerà più forte di prima. Forse per l’ex corteggiatore potrebbe esserci la possibilità di un ritorno a Uomini e donne come tronista.

È ancora troppo presto per capire cosa succederà nel futuro di Alex Adinolfi che dopo la scelta di Rosa Perrotta si fa coccolare dagli amici. Uno di loro ha commentato su Instagram che lo aspetta a casa e che è uscito da Uomini e donne a testa ‘altissima’. Vi aspettiamo per le nuove news!