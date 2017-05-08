Caricamento...

Romina Carrisi Power gossip: la confessione inaspettata sul suo passato

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2017

Periodo buio per la figlia di Albano Carrisi dopo l’Isola dei famosi: dopo il reality beveva e si drogava

Romina Carrisi Power ha fatto una confessione sul suo passato nel corso di un’intervista al settimanale Gente. Essere ‘figli di’ non è facile, e la quartogenita di Albano Carrisi e Romina Power, ha vissuto degli anni bui. Tutto è iniziato nel 2005 quando ha partecipato al reality l’Isola dei Famosi insieme al padre. Romina Carrisi viveva un profondo disagio perché era diventata molto popolare ma non per meriti professionali. Alcolici e stupefacenti alleviavano quel senso di smarrimento. Poi è arrivata la svolta, ha capito che doveva risolvere quel problema da sola ed è volata a Los Angeles per disintossicarsi.

Oggi la figlia di Albano Carrisi e Romina Power racconta che ha ritrovato la serenità lontano da tutti e soprattutto dal gossip. Mentre era negli States oltre a disintossicarsi ha iniziato a lavorare per realizzare il suo sogno: fare l’attrice. Anche frequentare corsi di recitazione è stato terapeutico per la giovane Romina Carrisi Power che ha già debuttato a teatro. A studiato per 6 lunghi anni e in prima fila ad applaudirla c’erano i genitori.

Romina Jr che ha persino fatto la cameriera in uno strip club ha sempre ringraziato la mamma e il papà perché le sono stati vicini. Non è più alla ricerca della sua identità perché ha scelto di rimanere fedele alle origini che sono quelle dei nonni. Un mix culturale dalla Puglia all’America che rendono Romina Carrisi Power legata alla sua terra e una vera e propria diva.

