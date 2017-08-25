USA, a rischio statua di Italo Balbo
di Redazione
25/08/2017
Non solo statue e simboli confederati: a rischio abbattimento anche il monumento donato dal Duce Benito Mussolini per celebrare l’aviatore italiano
A rischio abbattimento la statua per Balbo donata dal DuceTutti sappiamo che negli USA le statue e i simboli confederati sono nell’occhio del ciclone dopo gli scontri di Charlottesville: un pezzo di storia americana rischia di essere perduta per sempre. Il clima ha portato all’attenzione del mondo n particolare monumento degli Stati Uniti che interessa anche l’Italia. Si trova a Chicago e si tratta di una colonna intitolata a Italo Balbo, dono di Benito Mussolini e che porta la testimonianza dell’Italia fascista e imperiale, con tanto di incisione sul suo piedistallo.
Statua di Italo Balbo, dono dell’Italia agli Stati UnitiIl monumento fu donato alla città di Chicago proprio dal Duce nel 1934 per celebrare la trasvolata atlantica dell’aviatore italiano, nonché ministro dell’Aeronautica, da Roma verso l’Illinois, un evento avvenuto l’anno prima. In quell’occasione, Italo Balbo partecipò anche all’Expo di Chicago, il cui tema era l’innovazione tecnologica. All’epoca dei fatti, i rapporti fra Italia e gli Stati Uniti erano ottimi e l’impresa dell’aviatore italiana fu seguita da entrambe le nazioni e considerata straordinaria, anche perché l’aviazione non era esattamente come oggi. La statua si trova a Burnham Park e reca la seguente scritta: “L’Italia fascista con il patrocinio di Benito Mussolini presenta a Chicago la commemorazione di un volo di Balbo nell’undicesimo anno del regime”.
Futuro in bilico a Chicago per statua Italo BalboIl futuro per questo monumento è incerto: il Chicago Tribune riferisce che due consiglieri comunali, Ed Burke e Gilbert Villegas, hanno spinto per la rimozione del monumento e sono determinati a sottoporre la questione in occasione della prossima riunione del consiglio comunale a settembre, e inoltre, un gruppo di manifestanti si è riunito sotto di esso in segno di protesta. C’è da dire che Charlottesville non c’entra: ci sono stati molti tentativi di abbattere la colonna, mai andati a buon fine, ma adesso l’eroe italo- americano Italo Balbo rischia di essere cancellato per sempre dalla storia americana a causa di una petizione lanciata da Villegas. Di contro, scoppia la polemica tra la popolazione italo-americana, la quale si rifiuta di veder sparire parte della sua storia, distrutta come le statue sudiste in America.
Redazione