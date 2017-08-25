USA, a rischio statua di Italo Balbo

A rischio abbattimento la statua per Balbo donata dal Duce

Statua di Italo Balbo, dono dell’Italia agli Stati Uniti

Futuro in bilico a Chicago per statua Italo Balbo

Non solo statue e simboli confederati: a rischio abbattimento anche il monumento donato dal Duce Benito Mussolini per celebrare l’aviatore italianoTutti sappiamo che neglile statue e isono nell’occhio del ciclone dopo gli: un pezzo di storia americana rischia di essere perduta per sempre. Il clima ha portato all’attenzione del mondo n particolare monumento degli Stati Uniti che interessa anche l’Italia. Si trova a Chicago e si tratta di una colonna intitolata a, dono die che porta la testimonianza dell’e imperiale, con tanto di incisione sul suo piedistallo.Il monumento fu donato alla città diproprio dalnel 1934 per celebrare ladell’aviatore italiano, nonché, daverso l’, un evento avvenuto l’anno prima. In quell’occasione, Italo Balbo partecipò anche all’, il cui tema era l’innovazione tecnologica. All’epoca dei fatti, i rapporti fra Italia e glierano ottimi e l’impresa dell’aviatore italiana fu seguita da entrambe le nazioni e considerata straordinaria, anche perché l’aviazione non era esattamente come oggi. La statua si trova ae reca la seguente scritta: “L’Italia fascista con il patrocinio di Benito Mussolini presenta a Chicago la commemorazione di un volo di Balbo nell’undicesimo anno del regime”.Il futuro per questo monumento è incerto: ilriferisce che due consiglieri comunali,, hanno spinto per ladel monumento e sono determinati a sottoporre la questione in occasione della prossima riunione del consiglio comunale a settembre, e inoltre, un gruppo di manifestanti si è riunito sotto di esso in segno di. C’è da dire chenon c’entra: ci sono stati molti tentativi di abbattere la colonna, mai andati a buon fine, ma adesso l’rischia di esseredalla storia americana a causa di una petizione lanciata da Villegas. Di contro, scoppia la polemica tra la popolazione italo-americana, la quale si rifiuta di veder sparire parte della sua storia, distrutta come lein America.