Prostituta trovata morta a Latina, è caccia al killer

di Redazione
24/08/2017
Aveva solo 23 anni la prostituta trovata morta in una zona vicino Latina.Nuovo giallo nella provincia di Roma una prostituta di 23 anni è stata trovata morta poche ore fa sui Monti Lepini in provincia di Latina. La vittima, Gloria P., Era originaria di Frosinone e da diverso tempo lavorava come prostituta. Il cadavere della ragazza è stato ritrovato in una piazzola dell'autostrada regionale. L'omicidio di Gloria nasconde in sé dei dettagli davvero raccapriccianti, adesso infatti è ufficialmente aperta la caccia al killer. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la prostituta, trovata morta nei Monti Lupini in provincia Latina, da tempo lavorava nelle strade provinciali che collegano Anzio e Campo di Cane. Ieri sera Gloria era stata accompagnata dal suo convivente e la sorella nel luogo in cui solitamente aspettava i suoi clienti. Una volta finito il suo "turno e di lavoro" il compagno e la sorella sono tornati a prenderla quando la donna ha iniziato a sentirsi male al punto di trovarsi costretti a chiamare nell'immediato i soccorsi, per morire poco dopo in una piazzola dell'autostrada. Attualmente le ultime ore di vita della prostituta sono al vaglio degli inquirenti, nel tentativo di capire chi possa aver riservato a Gloria una morte così brutale.
Prostituta trovata morta in provincia di LatinaAveva solo 23 anni Gloria, la prostituta trovata morta in provincia di Latina. Secondo una prima ricostruzione la donna avrebbe raccontato alla sorella del convivente di un diverbio con un cliente che si sarebbe tramutata in una vera e propria aggressione, la conferma arriverebbe dalle varie ecchimosi trovate sul corpo della vittima. Le indagini al momento però resta coperto da segreto istruttorio. Nell'arco delle prossime ore verrà effettuata l'autopsia sul copro della prostituta che chiarirà quali sono le cause della morte. In questo frangente resta aperta la caccia al killer.
