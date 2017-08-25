Laura Pausini Instagram, fotomontaggio con polemica: il corpo è di Miley Cyrus

Una foto sui social di Laura Pausini, ora cancellata, scatena la bufera sul web:la cantante italiana è stata photoshoppata a sua insaputa?

Laura Pausini, Photoshop su Instagram tra le polemiche

Laura Pausini di certo non ha bisogno di far parlare di sé, ma anche ai grandi capita di essere colti in fallo, specialmente se di mezzo ci sono i social. Per la precisione, la cantante ha fatto un passo falso su Instagram, in quanto sul suo profilo è apparsa una foto che ha suscitato una polemica sul web e che coinvolge un’altra cantante, stavolta americana. Stiamo parlando di Miley Cyrus, la Hanna Montana ora cresciuta e con un fisico da urlo, tanto che Photoshop ha compiuto l’impresa di unire la Pausini con la Cyrus grazie a un fotomontaggio.

Fotomontaggio Laura Pausini e Miley Cyrus, è polemica

Sul profilo Instagram ufficiale di Laura Pausini è stata pubblicata una immagine, apparsa molto strana ai suoi fan. La foto in questione ritrae la cantante italiana in posa e con un look abbastanza aggressivo, ma i più attenti hanno notato subito che il fisico non poteva essere suo. I più tecno, scoperto il gioco di Photoshop, hanno scoperto che il corpo del fotomontaggio apparteneva a Miley Cyrus.

Photoshop su Instagram, omaggio a un creativo

Inevitabile la polemica sul web, anche perché molti utenti, fan o meno dell’una e dell’altra, hanno trovato inutile questo fotomontaggio. Dopo la bufera creatasi su Instagram, la Pausini ha deciso di cancellare l’immagine, infatti se si dà un’occhiata al suo profilo, non ce ne è traccia. Uno scherzo, uno sbaglio, o una sorpresa? Vista la fama internazionale dell’interprete nostrana, molti sognano un duetto tra lei e la Cyrus, visto che in passato ha cantato anche con grandi star internazionali. Purtroppo per i fan di entrambe, nulla di tutto questo: si tratta di un omaggio a un artista creativo argentino, tale Juan Pablo, il quale aveva fatto una operazione di fan art, combinando i corpi delle due artiste che ammira molto, al punto di volerle fondere insieme. E per evitare offese e insulti al creativo, La Pausini ha deciso di rimuovere l’immagine dal web e dai suoi social: magari lei e Miley lo omaggeranno con una canzone in futuro!