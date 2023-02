Netflix fa marcia indietro sulle regole anti-condivisione delle password

Dopo aver annunciato la nuova policy anti-condivisione, Netflix sembra fare marcia indietro, almeno per il momento.

Nuove regole di Netflix contro la condivisione degli account

Solo pochi giorni fa Netflix aveva confermato l’imminente adozione di una nuova policy che rendeva di fatto impossibile condividere gli account.

Secondo le nuove regole di Netflix, che dovevano entrare in vigore prima di marzo 2023, ogni dispositivo associato ad un account Netflix avrebbe dovuto connettersi alla rete Wi-Fi principale associata al profilo almeno una volta al mese.

Essenzialmente, Netflix avrebbe localizzato tutti i dispositivi connessi ad un singolo account, e tramite indirizzi IP e ID dispositivi, aveva intenzione di bloccare l’accesso ai dispositivi che non riteneva appartenessero al medesimo nucleo familiare.

Ciò vuol dire che persone residenti in abitazioni diverse non avrebbero potuto usufruire dello stesso account, a meno che non provvedessero a connettersi alla rete Wi-Fi principale una volta ogni 31 giorni. In caso contrario il loro accesso sarebbe stato bloccato.

Netflix fa dietrofront sulle regole anti-condivisione delle password

La pubblicazione delle nuove regole anti-condivisione di Netflix hanno fatto molto discutere: in tantissimi hanno lamentato l’inadeguatezza della nuova policy ad adattarsi a situazioni diffuse tra gli abbonati Netflix: come famiglie con studenti fuorisede, anziani che usufruiscono degli account dei figli, persone che viaggiano spesso per lavoro, e molto altro.

È accaduto allora che le nuove linee guida sulla condivisione degli account siano sparite dal sito del Centro Assistenza Netflix. Dopo un primo momento di confusione generale, il colosso dello streaming ha chiarito che: “Per un breve periodo martedì è stato pubblicato un articolo sul Centro assistenza di altri paesi che conteneva informazioni valide solo in Cile, Costa Rica e Perù, che successivamente è stato aggiornato“.

Tuttavia, sembra resti solida l’intenzione di Netflix di agire contro la condivisione delle password. Lo streamer starebbe valutando diverse opzioni per legare l’utilizzo di un account ad un unico nucleo familiare.

Certo è che legare un account ad un luogo fisico non sarebbe l’ideale, come dimostrato dal malcontento degli utenti dopo la pubblicazione delle nuove politiche, poi smentite. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che non è così facile definire un “nucleo familiare”, tra fuorisede, anziani e lavoratori.