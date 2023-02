Joe Biden si candiderà per il secondo mandato alle elezioni del 2024, il Presidente in carica più anziano della storia degli Stati Uniti afferma che la sua età non deve essere un fattore discriminante per la sua candidatura.

USA: Joe Biden si candida per il secondo mandato alle elezioni del 2024

Le prime indiscrezioni sulla possibile candidatura di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2024 sono giunte dalla moglie del Presidente, Jill Biden. Durante il suo recente viaggio nel continente africano, la First Lady aveva anticipato le intenzioni del marito di ricandidarsi.

“Dice che non ha finito”, ha detto Jill Biden a Nairobi, la capitale del Kenya, durante la seconda e ultima tappa del suo viaggio di cinque giorni in Africa, iniziato in Namibia all’inizio di questa settimana. “Non ha finito quello che ha iniziato. E questo è ciò che conta”, ha detto la First Lady all’Associated Press in un’intervista esclusiva.

Jill Biden fa inoltre sapere che a questo punto manca solo da decidere un posto e un luogo per il grande annuncio. Gli assistenti di Biden hanno affermato che è probabile che un annuncio ufficiale arrivi ad aprile, dopo la fine del primo trimestre di raccolta fondi, che è più o meno il periodo in cui Barack Obama lanciò ufficialmente la sua campagna di rielezione del 2012.

Il Presidente più anziano della storia USA: “avere 80 anni non deve essere un fattore discriminante”

Dopo l’annuncio informale da parte della First Lady della ricandidatura di Joe Biden alle prossime presidenziali americane, il Presidente ha detto la sua ai giornalisti di Abc News.

Conferma la sua intenzione di ricandidarsi, e sostiene anche che i dubbi degli elettori relativi alla sua età sono legittimi. Joe Biden, con i suoi 80 anni, è infatti il Presidente in carica più anziano della storia degli Stati Uniti.

Tuttavia, sottolinea Biden, la sua età “non deve essere un fattore discriminante” per la sua candidatura, e afferma: “L’unica cosa che posso dire a chi si preoccupa della mia età è: guardatemi”.

Per quanto riguarda l’inizio della campagna elettorale, Joe Biden spiega che non è ancora giunto il momento: “La mia intenzione è stata fin dall’inizio di correre per un secondo mandato. Ma ci sono troppe cose che dobbiamo realizzare a breve termine prima che io inizi una campagna“.