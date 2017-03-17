Sorelle Anticipazioni Nuova Puntata, L'omicidio di Elena: cosa nasconde Roberto?
di Redazione
17/03/2017
Sorelle, la fiction di Cinzia TH Torrini, conquista un nuovo successo grazie alla sua seconda puntata. Durante l'appuntamento di ieri sera la trama è stata totalmente stravolta da nuovi indizi, tanto che Silvia, ispettrice e amica di Chiara, ha deciso di avviare le indagini per l'omicidio di Elena. Ma mentre qualcuno si diverte a far degli orribili scherzi a Antonia ecco che emergono delle novità che riguardano l'ex marito di Elena: cosa nasconde Roberto? Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata però riguardano anche un nuovo personaggio che si rivelerà fondamentale nelle indagini... Sorelle la fiction di Cinzia TH Torrini ormai ha conquistato il cuore degli italiani grazie a una trama avvincente e un cast d'eccezione con Anna Valle, Loretta Goggi, Giorgio Marchesi e Ana Caterina Morariu. Nel corso della prima puntata della fiction abbiamo scoperto che Elena, purtroppo, non si era volontariamente allontanata da casa essendo stata trovata senza vita pochi chilometri distante dal centro abitato. Ieri sera però Chiara e l'amica Silvia, ispettrice di polizia, hanno scoperto una macchia di sangue nell'auto utilizzata dalla donna che ha fatto dirottare totalmente l'attività investigativa. L'ipotesi dell'omicidio di Elena ormai è davvero scontata per cui le indagini della polizia e quelle di Chiara sono ormai sono concentrate sulla ricerca dell'effettivo colpevole. Nel frattempo però Roberto, ex fidanzato di Chiara ed ex marito di Elena, ha mentito su una cosa importante... Il giorno del delitto Roberto si era recato a Matera per discutere insieme a Elena delle cose riguardanti i figli, dopo l'ennesima lite tra i due. Dal trailer andato in onda ieri sera alla fine di Sorelle abbiamo scoperto che durante la nuova puntata della fiction farà il suo ingresso Alan Cappelli Goetz, nei panni di Nicola, disperato per l'irruzione della polizia nel suo appartamento. Ma chi è il ragazzo che da giorni controlla Chiara e che si trovava a Matera il giorno del funerale di Elena? Qual è la connessione di Nicola con l'omicidio di Elena? Oppure sarà tutta colpa di Roberto che nel frattempo aveva presentato al tribunale dei minori un'istanza al fine di ottenere l'affidamento esclusivo dei tre figli?
