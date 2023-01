Piatti tradizionali del Capodanno Cinese: le ricette tipiche portafortuna

Nel periodo delle festività del Capodanno Cinese, il cenone della vigilia è tra le usanze più importanti e deve essere preparato come tradizione comanda.

Capodanno Cinese: il cenone della vigilia

Come in Occidente, anche in Cina una delle usanze più importanti a Capodanno è riunirsi con la famiglia per un grande banchetto, durante il quale si gustano i piatti tipici della tradizione cinese.

Il cenone viene solitamente ospitato dal membro più anziano della famiglia. La cena di Capodanno è molto ampia e sontuosa e prevede tradizionalmente piatti a base di carne (precisamente maiale e pollo) e pesce.

La maggior parte dei cenoni di Capodanno, in particolare nelle regioni meridionali, prevedono anche di mettere in tavola carni speciali (ad esempio salumi cerati come anatra e salsiccia cinese) e frutti di mare (ad esempio aragosta) che di solito sono riservati per questa e altre occasioni speciali durante il resto del anno.

In genera il cenone di Capodanno include piatti a base di pesce, tuttavia è usanza non consumarlo completamente e conservare le rimanenze durante la notte, poiché nella lingua cinese la frase: “possa esserci eccedenze ogni anno” suona come la frase: “lascia che ci sia pesce ogni anno”.

Vengono servite otto portate individuali per assecondare la credenza cinese che il numero 8 porti fortuna. Se nell’anno precedente la famiglia ha vissuto un lutto, le portate scendono a sette.

Ricette tipiche portafortuna del Capodanno Cinese

Stabilito che durante il Capodanno Cinese si fa quel che si può per allontanare la cattiva sorte e iniziare il nuovo anno all’insegna della fortuna, ecco alcuni piatti tipici della tradizione cinese che fungono da buon augurio: