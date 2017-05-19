Vaccini a scuola, approvato il decreto: vaccinazioni obbligatorie per nido e materna

Vaccinazioni obbligatorie per bambini da 0 a 6 anni, sanzioni alle elementari. Cosa cambia con il decreto?

È una giornata importante quella di oggi, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sui vaccini. Di fatto viene reintrodotto l’obbligo delle vaccinazioni per i bambini che dovranno frequentare il nido e la scuola materna, pena la non iscrizione. La fascia di età 0-6 anni è quella interessata dalla nuova legge ma saranno obbligatori i vaccini anche nelle scuole elementari e medie e per i primi due anni delle superiori (sino a 16 anni). Negli ultimi casi sono previsti delle sanzioni pecuniarie molto pesanti, persino più alte di quelle vigenti.

Il decreto legge “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” rende obbligatori ben 12 vaccini, anche quelli che sino ad oggi erano solo raccomandati. Come ha spiegato il ministro Lorenzin a Il Corriere della Sera, tra questi ci sono anche il vaccino contro il morbillo e la meningite. Diverse regioni negli ultimi mesi hanno preso delle decisioni sul tema vaccini e il governo ha voluto dare un indirizzo generale. Questi i vaccini obbligatori: antipoliomelitica, antidifterica, antitetanica, antiepatite b, antipertosse, antiemofilo di tipo B, rosolia, parotite, varicella, meningococco B e C e rosolia.

La diffusione di teorie antiscientifiche e di misure appropriate ha causato un pericoloso abbassamento della protezione, il Governo ha quindi deciso di rispondere adeguatamente anche perché nel nostro paese sono tornate malattie debellate da decenni proprio grazie ai vaccini. Tutti i bambini avranno un libretto delle vaccinazioni che sarà presentato al momento dell’iscrizione a scuola. Se non è in regola l’istituto dovrà contattare l’Asl che si occuperà di invitare la famiglia a provvedere quanto prima a sottoporre il bambino ai vaccini, in caso di opposizione scatterà la sanzione.