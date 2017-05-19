Anticipazioni X Factor 11 giudici: chi è Levante? Biografia e vita privata

Chi è Levante? La cantautrice prende il posto di Arisa tra i giudici di X Factor 11 anche se ‘snobbava’ i talent

Stiamo assistendo ad una vera e propria invasione di indie nei talent. Le ultime anticipazioni riguardano X Factor 11, oggi infatti sono stati annunciati i nomi dei nuovi giudici. Confermati Fedez e Manuel Agnelli, torna Mara Maionchi e arriva Levante. La cantante siciliana si è fatta conoscere nel 2013 al brano “Alfonso”, diventato una vera e proria hot ma questo è proprio il suo anno. Tutti la vogliono, tutti la cercano: chi è Levante?

Claudia Lagona è nata a Caltagirone il 23 maggio 1987. Ha all’attivo tre album: Manuale distruzione, Abbi cura di te, Nel caos di stanze stupefacenti. Levante è considerata un’icona social, il suo profilo Instagram è seguitissimo. Ma non finisce qui, Claudia Lagona in arte Levante è anche una scrittrice e a gennaio di quest’anno ha pubblicato il libro “Se non ti vedo non esisti”. La vita privata di Levante non le ha regalato tanti successi come quella professionale, l’artista si è sposata nel 2015 con Simone Cogo, disc jockey e polistrumentista dei The Bloody Beetroots ma da poco ha confessato a Vanity Fair che si è separata. L’affascinante Levante, quando non è sul palco, vive a Torino dove si è trasferita con la madre dopo la scomparsa del padre.

A settembre Levante siederà al tavolo dei giudici di X Factor 2017 e dovete sapere che è stata chiamata come concorrente ma non ha accettato perché non poteva sopportare l’idea di cantare pezzi scelti dalle case discografiche che non la rappresentano. Tra i sogni nel cassetto c’è sempre quello di partecipare a Sanremo, l’unico modo 'valido' per affermarsi nel mondo della musica. Il fatto che abbia snobbato il talent sta suscitando molte polemiche visto che ha accettato la proposta di X Factor 11. Che giudice sarà Levante? Lo scopriremo molto presto!