Vaccini: il Ministero della Salute attiva il numero verde, quali sono gli orari?

Il Ministero della Salute ha deciso di venire incontro a tutti i cittadini che hanno bisogno di informazioni sulle vaccinazioni divenute obbligatorie da zero a 16 anni con il nuovo decreto legge. Da oggi 14 giugno 2017, chiamando il numero verde 1500, è possibile avere assistenza da parte di medici ed esperti del Ministero e dell’Istituto Superiore di Sanità. Il numero verde dedicato ai vaccini è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.

Il direttore generale del settore prevenzione sanitaria del Ministero della Salute ha dichiarato al Corriere che la prima telefonata è arrivata 3 secondi dopo che il numero verde era attivo. La conversazione ha una durata tra i 15 e i 20 minuti pertanto i tempi di attesa potrebbero essere elevati. Questo però è un segnale molto importante, dopo le bufale sui vaccini, i cittadini sono sensibili al tema e vogliono avere informazioni dettagliate. Non mancano le telefonate provocatorie sulle vaccinazioni obbligatorie, ma il personale è stato formato per far fronte a queste spiacevoli situazioni. Oltre al numero verde 1500 le famiglie possono apprendere tutte le informazioni sui vaccini dai pediatri e dai medici generali, così come ha sottolineato il ministro Lorenzini che, sempre al Corriere, ha detto che tra le telefonate molte erano di genitori con figli immunodepressi. Il numero dei vaccini messo a disposizione dal Ministero della Salute sarà attivo sino a quando i cittadini avranno bisogno di chiedere informazioni per mettere in regola con le vaccinazioni obbligatorie e non correre il rischio di pagare sanzioni.

Al numero verde non si possono chiedere alcune informazioni come per esempio risalire alle vaccinazioni fatte nel corso degli anni. Gli adulti devono presentarsi allo sportello della sede A.s.l. competente per territorio e fare una richiesta esibendo il documento di identità e la tessera sanitaria.