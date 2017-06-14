Alberto Angela dopo Stanotte a Venezia torna a Super Quark con il padre Piero Angela

Stanotte a Venezia di Alberto Angela andato in onda ieri su RaiUno ha conquistato il 25% di share. Un risultato eccezionale per un programma di cultura e nemmeno tanto inatteso visto che ormai il figlio di Piero Angela è seguitissimo sui sociale. Il primato di Alberto però non ha molto a che vedere con le sue doti intellettuali, lo stesso Angela ha scherzato in passato con i giornalisti che gli avevano chiesto cosa pensasse del fatto che fosse considerato un’icona sexy dicendo ‘ben venga, purché aiuti la cultura’.

Il nuovo appuntamento della saga culturale di Alberto Angela non ha deluso gli spettatori, ieri sera il suo nome e Stanotte a Venezia erano di tendenza su Twitter. Il pubblico dopo aver scoperto i segreti di San Pietro, quelli del Museo Egizio di Torino e di Firenze, ha voluto fare un viaggio a Venezia con un ‘cicerone’ d’eccellenza. Non sono mancate le critiche degli esperti che hanno definito il programma del divulgatore a tratti lacunoso. Straordinario il lavoro della troupe che ha girato di notte per approfittare dello spettacolo che offre la città quando è deserta.

Dopo Stanotte a Venezia, il conduttore di Ulisse, torna in tv accanto al padre Piero Angela per Super Quark. Dal 3 luglio al 28 agosto 2017 andranno in onda le nuove puntate dello storico programma in cui si parlerà dei primati osservati in India, Madagascar e Borneo. Diversa l’impostazione al passo con i tempi e con i documenti della BBC. Questa esperienza con il padre Piero Angela potrebbe essere l’ultima in Rai per Alberto Angela. Da giorni infatti si susseguono rumors insistenti sul suo passaggio a Discovery o Sky. Il sexy divulgatore non ha confermato e ha solo informato i suoi seguaci che continuerà nella sua missione divulgatrice, appunto.