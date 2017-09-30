Varese, agente immobiliare falso chirurgo: botulino, liposuzioni e interventi in ufficio

Varese, finto chirurgo estetico operava in nero pazienti cardiopatici, arrestato

Finto chirurgo a Varese, dove operava

Varese, finto chirurgo estetico era una gente immobiliare

Finto chirurgo a Varese, pessime condizioni igieniche e medicinali vietati

Falso chirurgo estetico operava in modo rudimentale i suoi pazienti presso il proprio domicilio a Varese, alcuni anche cardiopatici: esercitava la sua professione in Piemonte e LombardiaDopo i vari casi diin diverse Regioni italiane, ancora una volta protagonista è la presa in giro e ilper alcuni pazienti i quali, non soddisfatti del proprio aspetto o per migliorare i propri difetti fisici, si sono rivolti a unPurtroppo, per molti di loro, i risultati non sono stati quelli sperati e sono scattate le segnalazioni che hanno portato a scoprire la. In realtà, il fantomatico medico chirurgo era un agent e immobiliare dellache esercitava presso il proprio domicilio.Ilestetico esercitava abusivamente tra Piemonte e Lombardia, praticando veri e propriper attirare la clientela. Il luogo in cui operava era la sua casa di Varese, sopra una scrivania. Moltisostengono che decantava di essere specializzato inestetiche,e che si facevaIl finto dottore, fino a tre anni fa, lavorava in un’agenzia immobiliare, certamente non in attinenza con ilo la. Non aveva né laurea né era iscritto all’Ordine dei Medici, solamente dei corsi di medicina conseguendo una improbabile. Inoltre, non si è neanche informato se fosse valida nel Belpaese o meno. E pensare che ha operato anche, ovveroDopo aver eseguito iniezioni diin una paziente, la donna abbia riportato una serie die ha fatto subito unaL’inchiesta è stata poi condotta in collaborazione con l’Ordine dei. Inoltre, il finto chirurgo esercitava in, tanto che le operazioni chirurgiche avvenivano in un, sopra la scrivania. Niente macchinari per la, tanto che i bisturi, le forbici e le siringhe sequestrate non sono mai state pulite in modo adeguato per operare in medicina estetica. Durante la, sono stati trovati medicinali comeun farmaco analgesico pari a 100 volte la morfina.