Chat erotiche e sesso con studentessa minorenne, prof arrestato a Partinico

30/09/2017

In provincia di Palermo, a Partinico, un docente di 47 anni è stato arrestato: il professore avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale e veri e propri rapporti di sesso con una sua allieva di 16 anni che frequenta un istituto superiore, concessi all’uomo gli arresti domiciliari.

Partinico, sesso con studentessa minorenne: professore agli arresti domiciliari

Un docente di 47 anni è stato arrestato a Partinico, una cittadina della provincia di Palermo Il professore, secondo le indagini degli inquirenti, avrebbe iniziato una relazione sentimentale e avrebbe avuto rapporti sessuali con una sua studentessa di meno di 16 anni. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri e in questo momento si trova agli arresti domiciliari.

Sesso con studentessa minorenne a Partinico, le indagini

Le indagini erano partite a marzo, quando l'adolescente si era allontanata dall'abitazione della famiglia. Da quel momento in poi il pool "Fasce deboli" della Procura di Palermo ha voluto indagare: oltre alle dichiarazioni della studentessa, sono state acquisite conversazioni tra la ragazza e l’insegnante tramite i social, ovvero Facebook Messenger. Il prof, per non essere scoperto, utilizzava uno pseudonimo per le chat erotiche con la quindicenne frequentante un istituto superiore del Palermitano.

Sesso con studentessa minorenne a Partinico, domiciliari per il docente

Si tratta di una vera e propria relazione sentimentale tra un docente e una minorenne: il professore è stato accusato di atti sessuali con minore e arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Partinico. Per lui, sono stati disposti gli arresti domiciliari dopo l’interrogatorio di garanzia.
