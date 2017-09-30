Chat erotiche e sesso con studentessa minorenne, prof arrestato a Partinico

Partinico, sesso con studentessa minorenne: professore agli arresti domiciliari

In provincia di Palermo, a Partinico, un docente di 47 anni è stato arrestato: il professore avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale e veri e propri rapporti di sesso con una sua allieva di 16 anni che frequenta un istituto superiore, concessi all’uomo gli arresti domiciliari.Unè stato arrestato a, una cittadina della provincia di Palermo Il professore, secondo le indagini degli inquirenti, avrebbe iniziato unae avrebbe avutocon una suadi meno di 16 anni. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri e in questo momento si trova agliDa quel momento in poi il pool "" dellaha voluto indagare: oltre alle dichiarazioni della studentessa, sono state acquisite conversazioni tra la ragazza e l’insegnante tramite i social, ovveroIlper non essere scoperto, utilizzava uno pseudonimo per le chat erotiche con la quindicenne frequentante un istituto superiore del Palermitano.Si tratta di una vera e propriatra un docente e una: il professore è stato accusato di atti sessuali con minore e arrestato dai. Per lui, sono stati disposti glidopo l’interrogatorio di garanzia.