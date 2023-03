Writers Guild Awards 2023: i vincitori dei premi per le sceneggiature

Si sono svolti i Writers Guild Awards, i premi che onorano i migliori contributi alla scrittura di sceneggiature per cinema, televisione e radio.

Writers Guild Awards 2023: i premi per le sceneggiature

I Writers Guild Awards 2023 sono stati assegnati domenica sera durante due cerimonie di premiazione simultanee tenutesi a New York e Los Angeles. I WGA premiano i migliori contributi alla scrittura di sceneggiature per cinema, televisione e radio, dell’anno trascorso.

Tra i vincitori c’erano “Everything Everywhere All at Once”, che ha vinto il premio per la sceneggiatura originale; “Women Talking”, per la sceneggiatura adattata; “The Bear”, che ha vinto come migliore serie commedia; “Severance”, per la miglior fiction e la migliore nuova serie; “The White Lotus” è invece la migliore serie limitata; “Better Call Saul”, ha vinto nella categoria drammatica; e “Hacks”, in quella comica.

I vincitori dei Writers Guild Awards 2023

Di seguito i vincitori dei Writers Guild Awards 2023 nelle principali categorie.

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Everything Everywhere All at Once, Written by Daniel Kwan & Daniel Scheinert; A24 (WINNER)

The Fabelmans, Written by Steven Spielberg & Tony Kushner

The Menu, Written by Seth Reiss & Will Tracy

Nope, Written by Jordan Peele

Tár, Written by Todd Field

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Black Panther: Wakanda Forever, Screenplay by Ryan Coogler & Joe Robert Cole, Story by Ryan Coogler

Glass Onion: A Knives Out Mystery, Written by Rian Johnson

She Said, Screenplay by Rebecca Lenkiewicz

Top Gun: Maverick, Screenplay by Ehren Kruger and Eric Warren Singer and Christopher McQuarrie

Women Talking, Screenplay by Sarah Polley (WINNER)

MIGLIORE SCENEGGIATURA DI UN DOCUMENTARIO

2nd Chance, Written by Ramin Bahrani

Downfall: The Case Against Boeing, Written by Mark Bailey & Keven McAlester

Last Flight Home, Written by Ondi Timoner

Moonage Daydream, Written by Brett Morgen (WINNER)

¡Viva Maestro!, Written by Theodore Braun

MIGLIOR SERIE DRAMMATICA

Andor, Written by Dan Gilroy, Tony Gilroy, Stephen Schiff, Beau Willimon

Better Call Saul, Written by Ann Cherkis, Vince Gilligan, Peter Gould, Ariel Levine, Thomas Schnauz, Gordon Smith, Alison Tatlock

The Crown, Written by Peter Morgan

Severance, Written by Chris Black, Andrew Colville, Kari Drake, Dan Erickson, Mark Friedman, Helen Leigh, Anna Moench, Amanda Overton (WINNER)

Yellowjackets, Written by Cameron Brent Johnson, Katherine Kearns, Jonathan Lisco, Ashley Lyle, Bart Nickerson, Liz Phang, Ameni Rozsa, Sarah L. Thompson, Chantelle M. Wells

MIGLIOR SERIE COMMEDIA

Abbott Elementary, Written by Quinta Brunson, Ava Coleman, Riley Dufurrena, Justin Halpern, Joya McCrory, Morgan Murphy, Brittani Nichols, Kate Peterman, Brian Rubenstein, Patrick Schumacker, Justin Tan, Jordan Temple, Garrett Werner

Barry, Written by Emma Barrie, Alec Berg, Duffy Boudreau, Bill Hader, Emily Heller, Nicky Hirschhorn, Jason Kim, Liz Sarnoff

The Bear, Written by Karen Joseph Adcock, Joanna Calo, Rene Gube, Sofya Levitsky-Weitz, Alex O’Keefe, Catherine Schetina, Christopher Storer (WINNER)

Hacks, Written by Lucia Aniello, Jessica Chaffin, Paul W. Downs, Ariel Karlin, Andrew Law, Joe Mande, Aisha Muharrar, Pat Regan, Samantha Riley, Jen Statsky

Only Murders in the Building, Written by Matteo Borghese, Rachel Burger, Kirker Butler, Valentina Garza, Madeleine George, Joshua Allen Griffith, John Hoffman, Noah Levine, Stephen Markley, Kristin Newman, Ben Philippe, Ben Smith, Rob Turbovsky

MIGLIORE NUOVA SERIE

Abbott Elementary, Written by Quinta Brunson, Ava Coleman, Riley Dufurrena, Justin Halpern, Joya McCrory, Morgan Murphy, Brittani Nichols, Kate Peterman, Brian Rubenstein, Patrick Schumacker, Justin Tan, Jordan Temple, Garrett Werner

Andor, Written by Dan Gilroy, Tony Gilroy, Stephen Schiff, Beau Willimon

Bad Sisters, Written by Brett Baer, Dave Finkel, Sharon Horgan

The Bear, Written by Karen Joseph Adcock, Joanna Calo, Rene Gube, Sofya Levitsky-Weitz, Alex O’Keefe, Catherine Schetina, Christopher Storer

Severance, Written by Chris Black, Andrew Colville, Kari Drake, Dan Erickson, Mark Friedman, Helen Leigh, Anna Moench, Amanda Overton (WINNER)

MIGLIOR SERIE LIMITATA