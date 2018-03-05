Home Scienza e Tecnologia Videochiamate su Instagram, come installare il nuovo aggiornamento

di Redazione 05/03/2018

Avete mai pensato di poter usare le videochiamate su Instagram? Le cose delle ultime ore è arrivata una notizia davvero rivoluzionaria che riguarda appunto la gestione del social, ma come installare il nuovo aggiornamento? Facebook e la rivoluzione delle clip vocali Le cose delle ultime ore i social network sono tornati ad essere protagonisti di diverse news di informatica. Dopo le varie rivoluzione legato al mondo di WhatsApp ecco cosa potrebbe cambiare per Facebook. Secondo quanto reso noto a breve su Facebook potranno essere inviate delle clip audio come aggiornamenti di stato, parliamo appunto di post e di Stories anche se questo è comunque già permettono la pubblicazione di alcuni video. La notizia è stata data da Matt Navarra, social media director del sito The Next Web, attraverso un tweet sul suo profilo. Attualmente l'aggiornamento della bacheca in fase sperimentale in India ma tra il 2018 e i primi mesi del 2019 potrebbe essere attivo anche in Italia. Instagram Stories una notifica Avvisa dello screenshot Uno degli aggiornamenti che non è piaciuto molto agli utenti di Instagram riguarda la notifica relativa allo screenshot. I morti negli ultimi tempi sono stati avvisati attraverso un messaggio sullo schermo il quale avvisava che al prossimo screenshot l'utente in questione sarebbe stato informato, a questo punto la notifica. La notifica che avvisa dello screenshot fatto su Instagram Stories altro non è che un segno distintivo accanto al nome di colui o colei che ha bisogno dato la storia. L'aggiornamento in questione ha creato non poche discussioni tra gli utenti, che in questo frangente hanno agito indisturbati facendo degli screenshot e immagini, video o altri generi di post che durano 24 ore. Instagram videochiamate, è possibile? La notizia di oggi però riguarda le Instagram videochiamate... Un qualcosa che allora sembrava davvero impossibile. La possibilità di videochiamare su Instagram non è stata accolta positivamente dagli molti utenti, dato che ancora una volta vedono il social uniformarsi a Facebook e WhatsApp. La grande novità relativa a punta le videochiamate È stata comunicata da alcune foto apparse sui magazine ritraente appunto il tasto videocall... Al momento gli sviluppatori dell'app non hanno ancora annunciato nessun cambiamento relativo alle videochiamate su Instagram, motivo per cui ci toccherà pazientare ancora un po' per scoprire la verità sull'aggiornamento del social network.

