di Redazione 05/05/2018

L'arrivo della bella stagione, senza ombra di dubbio, ha risvegliato l'allergia al polline e le zanzare... Questo ha fatto si che arrivasse in agguato il virus Dengue allarme, può essere trasmesso nei rapporti sessuali? Virus Dengue sintomi I virus Dengue, conosciuto anche come febbre Dengue, è stata classificata come una delle malattie tropicali virali è più pericolose del momento. Il virus in questione è tornato alla ribalta a causa della trasmissione avvenuta tramite alcune zanzare, giunta nel nostro paese e altre parti del mondo. Per capire bene di cosa stiamo parlando ricordate che il virus dengue sintomi sono la febbre alta, la comparsa di reazioni cutanee molto simile al morbillo e nel peggiore dei casi invece abbiamo delle forti emorragie che comportano un calo repentino della pressione arteriosa. Nel caso in cui si dovesse presentare uno di questi sintomi, anche il più lieve il consiglio è quello di chiamare il proprio medico di fiducia e successivamente in ospedale reparto di malattie infettive. Zanzare tropicali e rischio virus Come abbiamo anticipato l'inizio del secondo paragrafo di questo nostro articolo, il corso di queste ultime è stato trasmesso la l'allarme riguardante le zanzare tropicali e il virus Dengue. Con l'arrivo della bella stagione, è incrementare di viaggi in paesi caldi ecco che aumenta anche la possibilità che zanzare tropicali arrivino nel nostro paese, oltre che in altre parti del mondo. Insieme alle zanzare tropicali arrivano diversi fattori di rischi, come quello rappresentato dal virus Dengue, per il quale diverse persone attualmente si trovano ricoverato in ospedale. Il virus dengue trasmesso via sessuale? Secondo una delle ultime notizie sembrerebbe che virus Dengue possa essere trasmesso anche durante rapporti sessuali. In certo qual modo la via sessuale sta rappresentando un vero e proprio pericolo, oltre che un ulteriore forma di rischio, e la trasmissione del virus tropicale. Al momento però le varie equipe mediche che stanno studiando il virus dengue non hanno ancora chiarito se questo può essere trasmesso al 100% tramite i rapporti sessuali. L'allarme in questione è nato dopo che alcuni ricercatori hanno trovato tracce del virus tropicale nel liquido seminale di un uomo italiano completamente guarito. Per avere ulteriori informazioni è necessario aspettare l'esito di ulteriori esami.

