“Viva Rai2!” e “Muschio Selvaggio” a Sanremo: gli annunci di Fiorello e Fedez

Oltre il Festival di Sanremo: “Viva Rai2!” di Fiorello in onda dopo ogni serata per il Dopofestival; mentre “Muschio Selvaggio” di Fedez sarà sul posto per intervistare gli artisti in gara.

“Viva Rai2!” di Fiorello su Rai1 per il Dopofestival

Durante l’edizione del Tg1 del 3 febbraio, in onda dalle 20, Amadeus e Fiorello hanno rivelato un nuovo dettaglio sul Festival di Sanremo 2023. Fiorello, che nelle ultime settimane ha visto il successo della sua trasmissione “Viva Rai2!” tornerà a Sanremo per quello che tradizionalmente viene definito Dopofestival.

Infatti, lo showman andrà in onda dopo ogni serata del Festival, cioè da martedì 7 a venerdì 10 febbraio. Si tratterà di 45 minuti in cui si susseguiranno notizie, curiosità e scoop direttamente dal Teatro Ariston, anche grazie al contributo dei collegamenti in diretta dal Festival dell’inviato Gabriele Vagnato. Lo speciale di “Viva Rai2!”, in onda su Rai1 dopo Sanremo, si intitola: “Viva Rai 2 Viva Sanremo! Di notte”.

E non è tutto: Fiorello si è detto così affezionato al Festival di Sanremo che dopo Sanremo, mercoledì, giovedì e venerdì mattina, andrà in onda alle 7.15 su Rai 2 con “Viva Rai2… Viva Sanremo! bis”.

Fiorello in persona ha detto al Tg1: “È un annuncio un po’ strano. Tutto nasce dal mio amore per il Festival di Sanremo e facendo un programma che inizia alle 7 del mattino non avrei potuto vedere il Festival, avrei potuto vederlo fino alle dieci e mezza, undici meno un quarto al massimo, per andare poi a letto. E allora ho pensato: ‘Ma come possiamo fare per vedere il Festival?’ E ho trovato un’idea: fare ‘Viva Rai 2’ subito dopo, appena tu finisci la puntata io vado in diretta, tu mi dai linea e io vado in diretta di notte su Rai1. Si intitolteà ‘Viva Rai 2 Viva Sanremo di notte’”.

“Muschio Selvaggio” di Fedez al Festival di Sanremo 2023

Non solo Fiorello, ma anche Fedez sarà a Sanremo in occasione del Festival della Canzone Italiana. Infatti, il rapper seguirà in diretta gli eventi del Festival attraverso il suo Podcast intitolato “Muschio Selvaggio”, che vedrà alternarsi ospiti diversi per raccontare Sanremo, anche attraverso retroscena e curiosità.

“Muschio Selvaggio” andrà in onda tutti i giorni del Festival per 15 minuti dalle 18.45. La versione integrale di ogni puntata dello speciale da Sanremo, che durerà circa 40 minuti, sarà poi disponibile in streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound.