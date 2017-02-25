Stefano De Martino news cancella il tatuaggio con Belen Rodriguez? Indizi social
di Redazione
25/02/2017
Stefano De Martino cancella il tatuaggio con Belen Rodriguez? L’ex coppia formata dal ballerino di Amici e dalla showgirl argentina continuano a rimanere nel mirino del gossip. Il protagonista delle ultime news però è proprio De Martino ma non grazie a un nuovo amore… Ecco i nuovi indizi social. Stefano De Martino e Belen Rodriguez continuano a rimanere i protagonisti del gossip italiano nonostante il loro matrimonio sia finito da quasi due anni. Dopo la possibilità di un ritorno di fiamma tra il ballerino e la showgirl, a discapito di Andra Iannone, sembrava che le loro vite ormai procedessero verso direzioni differenzi ma con il bene di Santiago come fine comune. Se ben ricordate però nel corso dei mesi si è parlato spesso anche del tatuaggio che Belen condivideva insieme all’ex marito chiedendosi se effettivamente questa stesse cercando di rimuoverlo o no… Gli occhi attenti dei fan però hanno sempre notato che il tatuaggio della showgirl fosse sbiadito, ma che questo non andava mai via, mentre Stefano De Martino non aveva mai cercato di rimuoverlo. Le carte in tavola però adesso starebbero cambiando. Il ballerino di Amici ha cancellato il tatuaggio con Belen? Rullo di tamburi… Anche Stefano De Martino sta cancellando il tatuaggio con Belen Rodrigue? Secondo quanto evidenziato dai fan del ballerino, che lo seguono anche su Instagram, sembrerebbe proprio di si. Negli ultimi post pubblicati da Stefano De Martino sul suo profilo social si nota che il tatuaggio con l’ex moglie comincia ad essere molto più sbiadito rispetto agli alti. Chissà se il gesto del ragazzo è dovuto all’arrivo nella sua vita di un nuovo e forte amore…
