Il Wall Street Journal ha riportato che Elon Musk e le sue società avrebbero acquistato migliaia di acri di terra in Texas con l’intenzione di fondare una vera e propria città.

Wall Street Journal: Elon Musk sta progettando di costruire la sua città

Secondo quanto riferito da un rapporto del Wall Street Journal, Elon Musk e le sue società avrebbero acquistato migliaia di acri di terra in Texas, Stati Uniti, con l’intenzione di fondare una vera e propria città.

Ad oggi sarebbero stati acquisiti almeno 3.500 acri non lontano dalla capitale del Texas, Austin, e si sta lavorando per costruire una città chiamata Snailbrook. Il nome potrebbe essere un riferimento alla mascotte della società di tunneling di Musk, la Boring Company.

Il rapporto del Wall Street Journal cita atti di contea e altri registri fondiari, nonché e-mail, comunicazioni aziendali interne, documenti di licenza statale e interviste con proprietari terrieri e funzionari della città e della contea.

Sembra che la squadra di Musk abbia già discusso di fondare la città nella contea di Bastrop. La contea ha però riferito al Journal di non aver ricevuto alcuna richiesta da parte del miliardario o delle sue società, e che questo proposito richiederebbe un certo numero di residenti.

La nuova città di Elon Musk: chi saranno i futuri abitanti

I futuri abitanti della “città utopica” che Musk intende fondare, saranno probabilmente i dipendenti delle tre società del miliardario: Tesla, il colosso automobilistico e dell’energia pulita; Space X, l’azienda di tecnologia spaziale; e The Boring Company, l’azienda che gestisce infrastrutture e tunnel.

I conti tornerebbero, poiché nel 2020 Elon Musk aveva annunciato che avrebbe trasferito il quartier generale di Tesla e la sua residenza personale dalla California al Texas, lamentandosi delle restrizioni legate al coronavirus imposte in California. L’anno scorso, Tesla ha inaugurato un nuovo impianto di produzione Gigafactory ad Austin. Anche SpaceX e Boring Co. hanno strutture in Texas, e secondo quanto riferito da un rapporto di febbraio dell’Austin American Statesman, Boring Co. avrebbe discusso con l’amministrazione di Austin sulla possibilità di costruire tunnel in città.

Stando ancora a quanto riportato dal Wall Street Journal, Elon Musk vuole che i dipendenti delle sue società – che hanno tutti importanti impianti di produzione vicino ad Austin – “possano vivere in nuove case con affitti inferiori a quelli di mercato”. Sembra che il piano di Snailbrook includa la costruzione di più di 100 abitazioni, oltre a strutture ricreative come centri sportivi.