Walter Veltroni morso da un cane alla Festa dell’Unità
di Redazione
25/07/2017
Brutta disavventura lunedì sera per Walter Veltroni alla Festa provinciale dell'Unità di Botticino, nella zona di Brescia, in cui ha presentato il suo ultimo film. L’ex sindaco di Roma ed ex segretario del PD è stato morso da un cane a un polpaccio, tanto da strappargli i pantaloni. Veltroni è stato prontamente medicato e non ha riportato ferite profonde e gravi, anche se sulla gamba sono visibili i segni dei denti dell’animale. Il film di Walter Veltroni si intitola Indizi di Felicità, ma ieri sera non c’è dubbio che non ce ne sia stata per l’ex segretario PD: tutto era pronto per il suo intervento sul palco e, mentre stava facendo un giro di saluti tra gli stand, è stato avvicinato da un cane tenuto al guinzaglio dal padrone, il quale si avventato sul polpaccio sinistro, lacerandogli i pantaloni. Presenti sul posto i volontari della Croce Bianca che hanno subito prestato le prime cure. In sostanza, hanno disinfettato la ferita, verificando se era il caso di mettere qualche punto, e hanno provveduto a bendarla. Nonostante questo imprevisto, Walter Veltroni non si è fermato: è salito sul palco della Festa dell’Unità e ha presentato la sua ultima fatica, nonostante la ferita, le bende e i pantaloni strappati all’altezza del polpaccio sinistro. Decisamente uan veste inedita per l’ex PD, sempre composto e ordinato. I Carabinieri, intanto, avvieranno come prassi i controlli per cane e padrone, in modo da scongiurare il pericolo di rabbia. Il pericolo più temibile in seguito a una ferita di morso da cane è proprio il virus responsabile della malattia, trasmissibile via saliva con un periodo di incubazione che va da 20 giorni a un anno, in media da uno a tre mesi. E’ raro che in Italia, la rabbia si diffonda tra gli animali domestici, anche perché è obbligatoria la vaccinazione. Infatti, i militari dell’Arma dovranno verificare se padrone e il cane morsicatore siano in regola con documenti e richiami vaccini anti rabbia.
