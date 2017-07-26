Tu Si Que Vales, quando comincia? Data di inizio e nuovi conduttori
di Redazione
26/07/2017
Tu Si Que Vales sta per tornare su Canale 5. Pochi i cambiamenti in atto nel programma di Maria De Filippi, a parte il cast della conduzione: a fianco di Belen Rodriguez non ci sarà più Simone Rugiati, bensì il rugbista Martin Castrogiovanni e il lottatore di arti marziali Alessio Sakara. I nuovi conduttori dello show Mediaset sono noti nel mondo della TV per aver partecipato ad altre trasmissioni televisive, oltre che essere due importanti volti dello sport che di sicuro arricchiranno il talent, visto che possono dare un giudizio sportivo sui concorrenti che si metteranno alla prova in questo ambito. Quando inizia Tu Si Que Vales e ci sono i nuovi conduttori? Ma soprattutto, chi prenderà parte alla giuria? I due nuovi conduttori di Tu Si Que Vales hanno un curriculum stellare: Martin Castrogiovanni è un rugbista argentino di origini italiane. E’ il terzo giocatore ad aver raggiunto le cento presenze nella Nazionale italiana e ha preso parte all’ultima edizione andata in onda di Ballando con le Stelle. Alessio Sakara è romano ed è un lottatore di arti marziali miste. Ha conquistato un record di sei vittorie e di otto sconfitte e ha raccontato la sua carriera in diversi docu-reality per DMAX. Non è la prima volta che approdano in TV insieme, visto che hanno condotto il programma Il più forte. La data di inizio di Tu Si Que Vales è ancora incerta, ma tutti vogliono sapere quando comincia. Il talent show ideato da Maria De Filippi e condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara probabilmente inizierà tra settembre e ottobre. Le anticipazioni rivelano che dopo aver sostituito Simone Rugiati con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, non ci sono stati grandi cambiamenti: Belen Rodriguez resta al timone dello show e la giuria è la stessa della scorsa edizione, ovvero Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Rudy Zerby, Maria De Filippi e Mara Venier .
