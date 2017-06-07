Whatsapp aggiornamento, in arrivo tante novità per foto e gif
di Redazione
07/06/2017
È finalmente pronto l’aggiornamento di Whatsapp, stanno per arrivare infatti diverse novità per foto e gif. I milioni di utenti che ogni giorno usano l’app per comunicare tra loro possono veder realizzato qualche loro desiderio, soprattutto per quanto riguarda le foto, scopriamo perché. Le stories Whatsapp hanno davvero travolto tutti! Quella che inizialmente era una semplice app messaggistica adesso sembra esser diventata un vero e proprio social network che piace a coloro che amano condividere le proprie cose solo con pochi intimi. Negli ultimi tempi però in molti si erano lamentati del fatto che le foto non potessero essere modificate come, invece, avviene su Instagram, Twitter e app simili. Il problema è stato finalmente risolto dai sviluppatori. Su iOS infatti è già disponibile il nuovo aggiornamento di Whatsapp, il quale contiene al suo interno dei nuovi filtri che permettono di modificare nel modo che preferite le vostre foto sia sulle stories che nell’invio normale. Un’altra grande novità riguarda le gif. Il nuovo aggiornamento dell’app, oltre che una lunga serie di emoji presenta anche diverse gif facili da inviare ai propri contati. Quando sarà disponibile dunque il nuovo aggiornamento Whatsapp? Chi ha un telefono cellulare con sistema iOS già da qualche giorno sta potendo usufruite delle varie novità. Chi, differentemente, ha un sistema Android purtroppo dovrà aspettare ancora qualche giorno. Il download per i sistemi Android potrebbe essere disponibile già dal 10 giugno in poi, anche se gli sviluppatori dell’app ancora non hanno dato alcuna certezza sulla data.
