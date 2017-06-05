Auguri Buon Anniversario di Matrimonio WhatsApp e Facebook: immagini e frasi divertenti per lui e per lei
di Redazione
05/06/2017
Diciamolo fuori dai denti: le donne rispetto agli uomini si ricordano meglio le ricorrenze e le feste, ma il torto più grande che lui può fare a lei è dimenticarsi il giorno dell’anniversario di matrimonio. Per una donna le nozze sono il coronamento del sogno d’amore evidenziato nelle varie favole, quindi è importante fare colpo con degli auguri inaspettati via WhatsApp e Facebook. Per fortuna che le immagini e le frasi divertenti di Buon Anniversario di Matrimonio da spedire sui social e da scrivere nei biglietti non mancano, altrimenti è assodato che al ritorno a casa a mani vuote ci si deve aspettare di passare la notte sul divano o sul pianerottolo, che sia il primo, il 25esimo o il 50esimo. Tanti impegni e per lui (sempre) e per lei (molto raro) la dimenticanza dell’anniversario di matrimonio diventa fatale. Ma non solo il proprio: quante coppie si conoscono che riescono ad arrivare alle agognate nozze d’argento, nozze d’oro o nozze di diamante? Anche se si è lontani, dimostrare vicinanza e partecipazione inviando immagini via WhatsApp o Facebook degli auguri di Buon Anniversario di Matrimonio fa sempre piacere. Di seguito, alcune frasi divertenti e originali per lui e per lei ad hoc, apposta per questo giorno speciale di festa. Pronti ad augurare un felice anniversario di matrimonio? Che sia il 25esimo, il 50esimo o addirittura il primo, non devono mancare delle frasi divertenti e simpatiche da inviare via WhatsApp o postare su Facebook. Di seguito, grazie a Internet, abbiamo postato alcuni esempi adatti per ogni occasione: basta modificare con l’anno esatto e la bella figura è assicurata. Ci sono anche alcune frasi e citazioni per chi non si ricorda bene da quanti anni si è sposati…
- Festeggiare un anniversario di matrimonio significa celebrare l’amore, la fiducia, la collaborazione, la tolleranza e la tenacia. L’ordine varia a seconda degli anni.
- Mi dispiace dirtelo così, ma fra noi è infinita. Buon ennesimo anniversario!
- (Dieci) anni fa ho sposato il ragazzo più bello. Oggi vivo con il più affascinante degli uomini. Tanti auguri di buon anniversario.
- Ti auguro i miei migliori auguri perché l’anniversario di matrimonio è un’occasione speciale per celebrare le felicità di oggi, i ricordi del passato e le speranze per il futuro.
- I legami più profondi non sono fatti né di corde, né di nodi, eppure nessuno li scioglie (Lao Tzu)
- Con la speranza che l’argento si tramuti in oro, vi auguriamo altri cinquanta anni assieme.
- Miei cari, l’argento è già vostro. Il prossimo traguardo? Riuscire a stringere fra le vostre mani un oro o anche più. Tanti auguri di venticinquesimo anniversario di matrimonio.
