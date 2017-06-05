Auguri Buon Anniversario di Matrimonio WhatsApp e Facebook: immagini e frasi divertenti per lui e per lei

Festeggiare un anniversario di matrimonio significa celebrare l’amore, la fiducia, la collaborazione, la tolleranza e la tenacia. L’ordine varia a seconda degli anni.

Mi dispiace dirtelo così, ma fra noi è infinita. Buon ennesimo anniversario!

(Dieci) anni fa ho sposato il ragazzo più bello. Oggi vivo con il più affascinante degli uomini. Tanti auguri di buon anniversario.

Ti auguro i miei migliori auguri perché l’anniversario di matrimonio è un’occasione speciale per celebrare le felicità di oggi, i ricordi del passato e le speranze per il futuro.

I legami più profondi non sono fatti né di corde, né di nodi, eppure nessuno li scioglie (Lao Tzu)

Con la speranza che l’argento si tramuti in oro, vi auguriamo altri cinquanta anni assieme.

Miei cari, l’argento è già vostro. Il prossimo traguardo? Riuscire a stringere fra le vostre mani un oro o anche più. Tanti auguri di venticinquesimo anniversario di matrimonio.

Diciamolo fuori dai denti: le donne rispetto agli uomini si ricordano meglio le ricorrenze e le feste, ma il torto più grande che lui può fare a lei è dimenticarsi il giorno dell’. Per una donna le nozze sono il coronamento del sogno d’amore evidenziato nelle varie favole, quindi è importante fare colpo con degliinaspettati via. Per fortuna che lee ledida spedire sui social e da scrivere nei biglietti non mancano, altrimenti è assodato che al ritorno a casa a mani vuote ci si deve aspettare di passare la notte sul divano o sul pianerottolo, che sia il primo, il 25esimo o il 50esimo. Tanti impegni e per lui (sempre) e per lei (molto raro) la dimenticanza dell’anniversario di matrimonio diventa fatale. Ma non solo il proprio: quante coppie si conoscono che riescono ad arrivare alle agognate? Anche se si è lontani, dimostrare vicinanza e partecipazione inviandovia WhatsApp o Facebook degli auguri difa sempre piacere. Di seguito, alcune frasi divertenti e originali per lui e per lei ad hoc, apposta per questo giorno speciale di festa. Pronti ad? Che sia il 25esimo, il 50esimo o addirittura il primo, non devono mancare delle frasi divertenti e simpatiche da inviare via WhatsApp o postare su Facebook. Di seguito, grazie a Internet, abbiamo postato alcuni esempi adatti per ogni occasione: basta modificare con l’anno esatto e la bella figura è assicurata. Ci sono anche alcune frasi e citazioni per chi non si ricorda bene da quanti anni si è sposati…