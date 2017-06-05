Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Auguri Buon Anniversario di Matrimonio WhatsApp e Facebook: immagini e frasi divertenti per lui e per lei

Redazione Avatar

di Redazione

05/06/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Diciamolo fuori dai denti: le donne rispetto agli uomini si ricordano meglio le ricorrenze e le feste, ma il torto più grande che lui può fare a lei è dimenticarsi il giorno dell’anniversario di matrimonio. Per una donna le nozze sono il coronamento del sogno d’amore evidenziato nelle varie favole, quindi è importante fare colpo con degli auguri inaspettati via WhatsApp e Facebook. Per fortuna che le immagini e le frasi divertenti di Buon Anniversario di Matrimonio da spedire sui social e da scrivere nei biglietti non mancano, altrimenti è assodato che al ritorno a casa a mani vuote ci si deve aspettare di passare la notte sul divano o sul pianerottolo, che sia il primo, il 25esimo o il 50esimo. Tanti impegni e per lui (sempre) e per lei (molto raro) la dimenticanza dell’anniversario di matrimonio diventa fatale. Ma non solo il proprio: quante coppie si conoscono che riescono ad arrivare alle agognate nozze d’argento, nozze d’oro o nozze di diamante? Anche se si è lontani, dimostrare vicinanza e partecipazione inviando immagini via WhatsApp o Facebook degli auguri di Buon Anniversario di Matrimonio fa sempre piacere. Di seguito, alcune frasi divertenti e originali per lui e per lei ad hoc, apposta per questo giorno speciale di festa. Pronti ad augurare un felice anniversario di matrimonio? Che sia il 25esimo, il 50esimo o addirittura il primo, non devono mancare delle frasi divertenti e simpatiche da inviare via WhatsApp o postare su Facebook. Di seguito, grazie a Internet, abbiamo postato alcuni esempi adatti per ogni occasione: basta modificare con l’anno esatto e la bella figura è assicurata. Ci sono anche alcune frasi e citazioni per chi non si ricorda bene da quanti anni si è sposati…  
  • Festeggiare un anniversario di matrimonio significa celebrare l’amore, la fiducia, la collaborazione, la tolleranza e la tenacia. L’ordine varia a seconda degli anni.
  • Mi dispiace dirtelo così, ma fra noi è infinita. Buon ennesimo anniversario!
  • (Dieci) anni fa ho sposato il ragazzo più bello. Oggi vivo con il più affascinante degli uomini. Tanti auguri di buon anniversario.
  • Ti auguro i miei migliori auguri perché l’anniversario di matrimonio è un’occasione speciale per celebrare le felicità di oggi, i ricordi del passato e le speranze per il futuro.
  • I legami più profondi non sono fatti né di corde, né di nodi, eppure nessuno li scioglie (Lao Tzu)
  • Con la speranza che l’argento si tramuti in oro, vi auguriamo altri cinquanta anni assieme.
  • Miei cari, l’argento è già vostro. Il prossimo traguardo? Riuscire a stringere fra le vostre mani un oro o anche più. Tanti auguri di venticinquesimo anniversario di matrimonio.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento iOS 11 in arrivo due nuove app su Apple

Articolo Successivo

Programma Affiliazione Amazon, come funziona? Guadagni e opinioni

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025