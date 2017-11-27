Home Attualità Cyber Monday 2017, le proposte migliori online e Amazon

di Redazione 27/11/2017

Perché il Cyber Monday cade il 27 novembre 2017 e quali sono i sottocosto Mediaworld sconti offerte sul web Cyber Monday 2017 Mediaworld e Amazon, sconti a confronto Il Cyber Monday è l'ultimo giorno utile per acquistare a prezzo scontato un cellulare o un altro prodotto tecnologico prima delle vacanze di Natale. Se si pensa che con il Black Friday gli sconti sparissero, ci si deve ricredere con le offerte del lunedì. Mediaworld e Amazon la fanno da padrone, visto che sia il negozio facente parte della Grande Distribuzione, sia il colosso del web, hanno in serbo promozioni attive sui rispettivi siti. I vari sottocosti sono in continuo aggiornamento da questa mattina presto. Proprio per questo motivo, si consiglia di confrontarle con quelle del Venerdì Nero, in modo da rendersi conto effettivamente se siano prezzi per cui vale la pena acquistare il prodotto o aspettare altre occasioni di sconto. Infatti, dopo questa giornata che i colossi della tecnologia dedicano allo shopping online, prima di Natale 2017 non ci saranno ulteriori giorni di sconto merce. Le offerte di Mediaworld per il Cyber Monday 2017 Mediaworld festeggia il Cyber Monday con numerose offerte interessanti. In pole position si trova il Samsung Galaxy S8+ al prezzo di 599,00 Euro. Il top di gamma della casa sud coreana viene venduto in due colorazioni diverse, viola e nero. Si segnala inoltre uno sconto sul Galaxy J7 (edizione 2017) visto che il sito lo mette a 229 Euro. L'ex flagship dello scorso anno, l'S7 edge, viene invece venduto a 399,00 Euro. Altra marca ambita, la Huawei: il Huawei P8 Lite 2017 viene proposto a 159,00 Euro, mentre l’ultimo uscito, il P10 Lite, costa nientemeno che 229,00 Euro. Ma ce ne è anche per chi non scorda mai il suo primo amore, ovvero l’iPhone della Apple: tra le offerte e gli sconti online del Cyber Monday 2017 si trova un iPhone 5C ricondizionato a 149,00 Euro. Non solo telefonia: la categoria computer torna alla ribalta con un Macbook Air da 13” al prezzo di 139,00 Euro, mentre il Lenovo 510 viene proposto a 599,00 Euro. Per chi vuole risparmiare e ha un budget limitato, si segnala l’Asus F541UJ al costo di 349,00 Euro. Per chi ama le console per il gaming, si segnala un’offerta online tra la Microsoft con la Xbox One (Minecraft Limited Edition) al costo di 229,00 Euro, mentre la rivale Sony rilancia con la PS4 venduta a 249,00 Euro. Cyber Monday 2017, le proposte Amazon Tra gli sconti più significativi del colosso dell’e-commerce, si può trovare il Sony Xperia X a 209,00 Euro, scontato del 67% rispetto al listino. Per quanto riguarda i convertibili, spicca l'offerta sul Microsoft Surface Pro tablet Pc, il cui costo è di 899,00 Euro. Per quanto riguarda la fotografia, la Canon Eos 700D viene inserita fra le migliori occasioni perché costa 559,00 Euro. Per chi deve cambiare il proprio router di casa, una buona soluzione è rappresentata dal Tp-Link Archer Mr200, al costo di 85,99 Euro, qualora si colga il sottocosto online del 27 novembre 2017. Chi cerca invece un sistema di videosorveglianza, potrebbe fargli comodo la D-Link DCS-5000L. Ma il Cyber Monday accontenta anche gli sportivi che amano ususfruire di aiuti tecnologici, visto che con l’acquisto online del Fitbit Charge 2 Edizione Speciale si può spendere 119,95 Euro, prezzo ragionevole rispetto al listino normale.

